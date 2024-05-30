初選案︳涂謹申鄺俊宇等8人至今無被起訴　李桂華：調查未完結 (17:09)

李桂華表示，歡迎法庭裁定14名不認罪被告罪成，稱法庭認為本案嚴重，雖然各人參與程度不同，但均目無法紀，法庭在無合理疑點情况下定罪，是對各被告的當頭棒喝。李桂華又說，若當時無當機立斷，將被告「揪出」，香港或會踏上「攬炒十步」的結果，示威不斷、社會停頓，「大家係咪想有咁嘅生活？」

對於其中兩名被告劉偉聰及李予信脫罪，李桂華稱尊重法庭的決定，指出有45人入罪，認為警方調查質素相當高，又說控方已要求在律政司正式提出上訴期間，維持兩人受審時部分的保釋條件。

他又憶述3年多前拘捕各被告後、在向傳媒簡述案件時，有傳媒問到為何舉行初選會違反《港區國安法》及如何串謀顛覆國家政權。李桂華稱，相信經過多日審訊後，法庭將海量證據公開，社會清楚明白初選只是幌子，各參選人是期望在立法會取得過半數，無差別否決《財政預算案》 ，最終達致癱瘓政府的目的。他引述判辭表示，此計劃必然會嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能。