初選案︳歐盟：裁決反映港自由進一步受損　美國續籲放人　外交部：反對抹黑香港法治 (16:02)

歐盟駐港澳辦事處發聲明指，14名不認罪被告被定罪標誌着香港基本自由及民主參與進一步惡化，認為他們因為參與和平的政治活動而被懲罰，敦促當局尊重香港「一國兩制」下的高度自治，並履行國際法律義務，特別是《公民權利和政治權利國際公約》和《中英聯合聲明》。美國駐港澳總領事館發言人表示，美方嚴重關注裁決，並質疑初選案被告只因「和平參與正常的政治活動」而遭起訴及面臨監禁。美方重申，會呼籲釋放案中被告及其他政治犯。

歐盟聲明又說，對因政治動機而起訴、對大多數被告進行長期審前拘留及拒絕保釋表示深切關注，稱案件令人質疑香港是否仍維持對外開放和多元化。歐盟將與其成員國合作，繼續密切關注香港的人權狀况和基本自由。

歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳（Thomas Gnocchi）到庭旁聽，指密切留意事件；澳洲外長則深切關注案中的澳洲公民吳政亨被判罪成，重申強烈反對香港以國安法逮捕及向民主派人士等施壓。高宇馳（Thomas Gnocchi）今午2時許到庭。他向本報指不會多加評論裁決，但指歐盟一直密切留意本港民主抗爭及國安法相關案件。至於裁決會否影響外界對香港的印象、引發歐盟制裁，高宇馳未有回應。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）發聲明稱，其中一名罪成被告吳政亨為澳洲公民，對裁決深切關注，鑑於吳政亨可以提出上訴，目前澳方不會進一步評論。她說會繼續要求探視吳，亦會繼續定期向中國及香港政府提出有關人權的問題。黃英賢又表示，澳洲政府已就香港以國安法逮捕及向民主派人士等施壓表示強烈反對，呼籲香港政府維護令香港成功的要素，包括高度自治、受《基本法》和《中英聯合聲明》保障的權利和自由。

特區政府發言人指，在法庭審訊期間，境外勢力公然不斷抹黑司法機構、律政司和執法部門，甚至以恫嚇的政治手段和誤導性言論，製造壓力，嘗試干涉案件公平審訊，屬公然踐踏法治的卑鄙圖謀，特區政府予以最強烈譴責。

外交部發言人毛寧就指，中央政府堅定支持香港特區執法和司法機關履職，懲治各類危害國安行為，堅決反對個別國家藉案件干涉中國內政、抹黑和破壞香港法治。她又指，香港是法治社會，有法必依、違法必究屬基本原則，任何人都不能以民主旗號從事違法活動，並企圖逃脫法律制裁。

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