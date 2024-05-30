初選案︳歐盟、澳洲關注裁決　外交部：反對藉案件抹黑香港法治 (16:02)

多國領事今日到庭旁聽，其中歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳（Thomas Gnocchi）今午2時許到庭。他向本報指不會多加評論裁決，但指歐盟一直密切留意本港民主抗爭及國安法相關案件，相信很大可能會為今次裁決發聲明。至於裁決會否影響外界對香港的印象、引發歐盟制裁，高宇馳未有回應。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）發聲明稱，其中一名罪成被告吳政亨為澳洲公民，對裁決深切關注，鑑於吳政亨可以提出上訴，目前澳方不會進一步評論。她說會繼續要求探視吳，亦會繼續定期向中國及香港政府提出有關人權的問題。黃英賢又表示，澳洲政府已就香港以國安法逮捕及向民主派人士等施壓表示強烈反對，呼籲香港政府維護令香港成功的要素，包括高度自治、受《基本法》和《中英聯合聲明》保障的權利和自由。

外交部發言人毛寧就指，中央政府堅定支持香港特區執法和司法機關履職，懲治各類危害國安行為，堅決反對個別國家藉案件干涉中國內政、抹黑和破壞香港法治。她又指，香港是法治社會，有法必依、違法必究屬基本原則，任何人都不能以民主旗號從事違法活動，並企圖逃脫法律制裁。

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