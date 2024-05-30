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水務署前分判商涉「改圖」扮巡查儲水庫　遭廉署起訴 (14:49)

一名水務署前分判商董事及其三名僱員涉嫌串謀欺詐，向署方提交載有虛假資料的儲水庫巡查報告，包括修改巡查報告中的照片拍攝日期或時間，誘使署方兩年間向分判商發放服務費共約460萬元。廉署昨（29日）起訴4人，目前全部人獲准保釋，將於明日（31日）在沙田裁判法院提訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

被告包括43歲的竣才工程有限公司唯一董事兼股東劉浩基、32歲的竣才文員李穎圖，以及39歲竣才雜工郭家禧，三人同被控一項串謀欺詐罪名。至於39歲被告郭家祺，則為郭家禧的胞兄及竣才雜工，另被控一項串謀欺詐罪名。

案情指，2020年7月至2022年6月案發期間，水務署把兩份水務工程定期合約判授予明興水務渠務工程有限公司，為新界東水務設施提供水務工程服務。竣才則獲分判巡查區內約40個儲水庫。水務署規定分判商須指派特定數量的三人巡查隊伍每日巡查儲水庫，並須製備每日的巡查報告，及附上巡查時儲水庫設施的實時照片。廉署調查發現，有關巡查報告中儲水庫設施照片的拍攝日期或時間曾遭修改，以偽稱巡查小隊曾在不同日子巡查有關設施，亦偽稱每次巡查均由三人一同進行。

三人涉嫌串謀其他竣才僱員欺詐水務署及明興，偽稱巡查工作已根據水務署規定妥為進行，並誘使水務署向竣才發放服務費用約240萬元。郭家祺亦涉嫌串謀劉浩基作出相類虛假陳述，欺詐水務署及明興並誘使水務署向竣才發放服務費用約220萬元。

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