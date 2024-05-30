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初選案｜判辭指未見劉偉聰提議否決財案 不肯定是否確實簽署「墨落無悔」 (13:26)

初選案法官今（30日）頒下337頁判辭，其中9頁交代大律師劉偉聰串謀顛覆國家政權罪不成立的理據。法官表示，雖然抗爭派「墨落無悔」聲明載有劉的名字，但無論facebook專頁或初選論壇上，劉都沒有提議否決財案。法官強調，無法從證據得出唯一合理推論，證明劉在《港區國安法》生效後認同涉案謀劃，亦不肯定劉在任何階段有意圖顛覆國家政權，遂裁定劉罪脫。

法官首先在判辭形容，劉偉聰是帶點自負的人，他作供時不時展示自己的學識。雖然劉的名字出現在「墨落無悔」聲明，法庭不肯定他有否簽署，或有否授權任何人簽署。法官表示，劉的fb專頁沒有轉載墨落，其競選活動沒有使用墨落，亦沒有出現否決財案和「五大訴求」主張，對於劉是否認同「無差別」否決財案存疑。

劉自辯供稱從未聯署墨落，但無嘗試刪去聯署。法官接納，當劉知悉自己的名字加入墨落時，陷入「Catch 22」式的處境（軍規22條，意指進退維谷）；基於當時的政治氣氛，若劉要求刪去名字，或在社交媒體上澄清，形同「政治自殺」。

對於劉在初選論壇問另一被告何啟明，為何率先聯署墨落，法官接納劉希望何在論壇上受注目，此問題沒有披露劉對於墨落的真正立場。法官觀看論壇片段後，接納劉自辯的說法，即他只是一時口誤（slip of tongue），他想說「你哋」的參選聲明，而不是「我哋」的聲明。

劉曾提交初選報名表格，條款包括「確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識」，不過他庭上供稱，不知道九西參選人達成有捆綁協議，當選人不一定運用否決權。法官表明，不接納劉這方面證供，由於劉曾閱讀墨落，肯定劉知悉初選其中一個目的，是無差別否決財案，迫行政長官回應「五大訴求」。不過，法官指無法從證據得出唯一合理推論，證明劉在國安法生效後認同涉案謀劃，遂裁定劉罪脫。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選案 港區國安法

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