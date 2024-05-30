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貝鈞奇稱打假波僅屬個別事件　部分比賽場面「可疑」 (12:14)

廉政公署繼去年5月拘捕涉「打假波」的23人，周一（27日）再拘12名男子，包括一支香港超級聯賽球隊的兩名球員及一名主教練，指他們涉2021年起3個球季打假波，在非法外圍賭博獲利，每名球員每場賽事可獲賄款介乎數千至數萬元。足總主席貝鈞奇今早（30日）表示，球圈不良分子僅屬一小撮，認為屬個別事件，須斬草除根杜絕「打假波」。對於網上流傳多則懷疑涉事球賽片段，貝稱看過片段後亦感覺「可疑」、「好礙眼」，例如明顯有後衛球員不是因解圍而踢球出界，甚至有守門員將球射向對手反彈入網。

貝鈞奇在商台《在晴朗的一天出發》表示，未至整個球圈都「打假波」，但事件會予人負面觀感，又稱球隊高層本身有機會懵然不知，「都是受害者」，又擔心件會影響投資及贊助意欲。他指足總一向與相關執法部門合作，亦指總會將判「打假波」的球員和教練終身停賽及禁止參與足球事務，阻嚇力足夠與否見仁見智，但認為已屬足總能力範圍內可做之事。

另外，香港足球代表隊主教練安達臣離任，貝鈞奇表示，安達臣與球員磨合相當好，且形象正面，球圈及球迷均對他十分欣賞，但認為人望高處、「天下無不散之筵席」，不評論安達臣離任是否因足總太遲商議續約，指港足球員會繼續努力比賽。被問到香港是否難以提供月薪逾百萬條件，貝鈞奇則承認目前香港能開出的聘用教練條件的確與中超、其他國家隊有天淵之別。

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