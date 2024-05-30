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初選案｜法官指大部分初選參選人有共識為爭五大訴求否決預算案　可釀憲制危機 (12:06)

初選案47名被告中，16人否認控罪受審。法庭今日宣判，其中李予信和劉偉聰罪脫，其餘14名不認罪被告均罪成。根據法庭頒下的裁決理由摘要，指立法會議員集體肩負憲制責任，在需要時依據財政預算案的利弊審核和通過，若無差別否決政府提出的財政預算案或公共開支，以迫使政府回應五大訴求，屬違反《基本法》第73和104條內擁護《基本法》的規定，「若此等行為具有嚴重破壞政府或行政長官權力和權威的意圖，更不在話下」，亦認為會造成香港的憲制危機，而為爭取五大訴求而無差別否決財政預算案，肯定會達到《港區國安法》顛覆國家政權罪所指的「嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能」。

法庭相信，戴耀廷的否決財政預算案概念是《基本法》第50至52條中整體的否決權力及後果，即解散立法會及特首辭職，認為運用否決權僅為手段，目的正如戴耀廷於協調協議所指，迫使特首回應五大訴求。

法庭又認為，所有協調會議結束時，至提名期完結前，除少數仍有所保留及沒有參與初選的人士外，「運用否決權是絕大部分參選人已達成的共識。」法庭引用所有由戴耀廷製備的協調機制協議，當中清楚説明初選的作用和目的，表明初選參選人聲明一旦當選，他們會積極運用或會運用《基本法》賦予立法會的權力，否決財政預算案。

法庭相信，各被告意圖造成的後果是迫使特首對五大訴求讓步，若不回應訴求便要辭職，又強調「五大訴求，缺一不可」，即必須全數回應五項訴求，而政府早已表明拒絕有關訴求，包括成立獨立調查委員會，故認為戴耀廷文章的「攬炒十步」之中，直至特首下台的一步，「或許並非如辯方所説的空想。」即使《基本法》容許特首在立法會已被解散時，按上一財政年度的開支標準批准臨時短期撥款，但亦代表政府執行任何新政策時都必遭嚴重阻礙，「政府和行政長官的權力和權威被大大破壞」，造成香港的憲制危機。

法庭裁定，初選案的串謀起始於首被告戴耀廷，指他於2019年12月在《蘋果日報》發表想法（即文章〈立會奪半 走向真普選重要一步〉），並引起泛民主派注意，直至2020年3月和4月時，「35+」計劃的終極目的和用意已非常清晰，指戴耀廷藉此破壞、摧毁或推翻現行的政治制度，以及香港特區根據《基本法》和一國兩制方針所建立的體制。法庭認為，若各方懷有控罪所指的意圖來參與謀劃，必然構成嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能的行為，或令成功的候選人參與。

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