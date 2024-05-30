愛國主義教育工作小組辦吉祥物及標誌設計比賽 (10:46)

「愛國主義教育工作小組」上月底召開首次會議，身兼全國人大常委的小組組長李慧琼今（30日）表示，小組將以「愛國、愛港、愛社區」為主題舉辦一連串活動，包括舉辦吉祥物創作及標誌設計比賽，並去信予全港中、小學和大專院校及校長推廣，獲選設計將用於75周年國慶或愛國活動。她指比賽屬自願參與性質，過去政府和教育局舉辦的比賽均有眾多參與者，有信心今次活動有不少人樂意參與。至於籌備比賽成本，她指活動由政府新聞處統籌，屬政府開支，相信「唔係太多錢」。
「愛國愛港愛社區」吉祥物創作及標誌設計比賽即日起接受報名，7月15日截止。比賽各設小學組、中學組和大專組，參賽者可參加多於一個比賽類別，每個比賽類別只可遞交一份參賽作品。至於比賽結果預計將於9至10月公布，兩個比賽類別下，每組設冠、亞、季軍各一名和優異奬一名，以及「最積極參與學校獎」。得獎者將獲贈證書，而冠、亞、季軍得主則可獲得香港故宮文化博物館年票。
李慧琼又指，小組將計劃製作宣傳片，由幼兒及青少年合唱宣傳歌曲，以宣傳愛國、愛港、愛社區信息。另外，她指小組近日接獲不少市民和團隊信件，就如何在港更好開展愛國主義教育提出意見，她表示所有意見將交由秘書處整理，以待下次小組開會討論。
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