明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案｜李予信、劉偉聰罪脫　其餘14名不認罪被告全罪成 (18:21)

因「35+初選」而被控串謀顛覆國家政權罪的47人中，16人否認控罪受審。法庭今日宣判，其中李予信和劉偉聰罪脫，其餘14名不認罪被告均罪成。根據法庭頒下的裁決理由摘要（詳細報道），指無差別否決政府提出的財政預算案或公共開支，以迫使政府回應五大訴求，屬違反擁護《基本法》的規定，造成香港的憲制危機，為爭取五大訴求而無差別否決財政預算案，肯定達到《港區國安法》顛覆國家政權罪所指的「嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能」。

不認罪被告（16人）：

  • 吳政亨（罪成）
  • 鄭達鴻（罪成）
  • 楊雪盈（罪成）
  • 彭卓棋（罪成）
  • 何啟明（罪成）
  • 劉偉聰（罪脫）
  • 黃碧雲（罪成）
  • 施德來（罪成）
  • 何桂藍（罪成）
  • 陳志全（罪成）
  • 鄒家成（罪成）
  • 林卓廷（罪成）
  • 梁國雄（罪成）
  • 柯耀林（罪成）
  • 李予信（罪脫）
  • 余慧明（罪成）

相關報道：判辭交代李予信罪脫原因

相關報道：判辭交代劉偉聰罪脫詳情

《明報》文字直播庭內外情况。

【18:27】社民連成員曾健成、余煒彬、陳寶瑩及周嘉發原定今早9時在西九龍裁判法院門前請願，他們在法院外與警方爭拗請願方式，後被帶走。警方指，於庭外拘捕5名年齡介乎32至68歲的人士，涉嫌在法院外「在公眾地方行為不檢」被捕，正被扣留調查。

【18:00】特首李家超及保安司長鄧炳強先後回應裁決。李家超指裁決顯示法庭確定本案發生串謀顛覆國家政權罪行，旨在破壞、摧毀或推翻《基本法》和一國兩制確立的現行香港政治制度和架構。案中45人全被定罪顯示犯罪計劃的規模和嚴重性。他又批評在法庭審訊期間，有境外勢力公然不斷抹黑司法機構、律政司和執法部門，甚至以恫嚇的政治手段和誤導性言論，製造壓力，公然踐踏法治，特區政府予以最強烈譴責。

鄧炳強就指，審訊中清楚看到任何想危害國家安全的人都難逃法網，而且不能掉以輕心，指外部勢力及他們在香港的代理人仍虎視眈眈。

【16:25】初選案裁決在約3時10分散庭後，警方於下午4時許在西九龍裁判法院外見傳媒。國安處總警司李桂華歡迎法庭的裁決結果，又指判辭反映法庭認同本案性質嚴重，而各被告的參與程度有所不同，裁決亦反映被告當時的行為有錯及違法。

對於案中未被起訴的8人，包括民主黨涂謹申、鄺俊宇等，李桂華指案件仍在調查中，如果有足夠證據會考慮是否繼續控告或採取進一步行動，現時亦不會向8人發還旅遊證件。

【15:10】被告彭卓棋由代表大律師申請保釋等候判刑，遭法官拒絕。案件現押後至6月25日求情。

【14:55】劉偉聰不反對控方申請，李予信表示反對。三名法官最終下令劉與李須繼續遵守原有保釋條件，包括不得離港，但就兩人原先須每周到警署報到的要求減至每月報到一次，另撤銷李的人事擔保金。

【14:33】開庭。控方表示律政司有意就劉偉聰與李予信的無罪裁決提出上訴，並申請引用《刑事訴訟程序條例》第81D條的權力，要求法庭頒令劉及李在律政司正式提出上訴期間，須要維持受審時部分的保釋條件。

【13:56】李予信返回法院。

【12:05】立法會前議員吳靄儀離開法庭時，被問到對於今日裁決的看法或感受時稱，「相信大家都會認為今朝嘅程序好似樣樣嘢都好倉卒，大家都會覺得心情好差」，又指若法庭能首先親自公開講述裁決理由和結果，再派判辭摘要會更好。吳亦指自己尚未有機會審閱判辭，未有就裁決結果作評論。

【10:57】罪脫的李予信與律師傾談後離開法院，「主要係律政司上訴，依個階段唔可以comment任何嘢」。被問到見到多名被告罪成而自己罪脫的感受時，李予信稱「大家明白啦，我都好難講太多」。他又表示此刻「只能夠同大家講我心情好平和」，現時想和家人飲茶。李予信離開法庭時受大批傳媒追訪。多名警員護送李離開。

【10:45】控方擬就裁決結果提上訴。劉偉聰於庭外表示，案件尚未完結，不能多言，又強調他非今日焦點所在，重點是今日法院頒下的判辭。被問到心情如何，他指「唔識講，多謝咁多位、所有關心我哋嘅人，希望大家繼續關心案入面其他人」。他又稱會留在香港。

【10:30】法官陳慶偉裁決後表示，李予信和劉偉聰可以離開被告欄，其他14名罪成被告須還押。控方代表、律政司刑事檢控專員楊美琪提出，將申請以固有的司法管轄權（inherent jurisdiction），撤銷李和劉的保釋。法官陳慶偉問，控方是否引用《刑事訴訟程序條例》第81D條的權力，撤銷兩人的保釋，楊回答是。

經商討後，所有被告的案件押後至今午2時半處理，李予信和劉偉聰暫時可以保釋外出。劉表示願意留下（I'm pleased to stay），李和劉先後離開法庭。

立法會去年通過修訂《刑事訴訟程序條例》，賦權律政司在高院國安法案件提「案件呈述」上訴。假設有被告獲判無罪，控方有權上訴，其間法庭要按國安法保釋門檻，決定被告須否還押。

【10:15】法官宣讀裁決，16名不認罪被告中，李予信和劉偉聰罪脫，其餘14名不認罪被告均罪成。裁定罪名不成立的劉偉聰一臉冷靜，望向前方；另一脫罪被告李予信望向親友席。

【10:00】正還押的被告陸續出庭，包括林卓廷、何桂藍和梁國雄等。林卓廷出庭時，有旁聽親友站立揮手示意。法庭保安隨即阻止，表示「唔好揮手，坐低！」

【09:50】案件即將裁決，正庭的公眾席、記者席和家屬席幾乎滿座。被告黃碧雲、彭卓棋和陳志全等輕聲交談，楊雪盈向親友微笑展示兔子手勢。若被告裁定罪成可能要還押，黃碧雲一度叫喚丈夫佘雲楚處理手機等個人物品，楊雪盈笑言已處理好。另一被告施德來與民協主席廖成利於入庭前擁抱。

【09:44】另一名不認罪的被告柯耀林到場。

【09:37】不認罪的被告黃碧雲到場。她被問到心情如何時揮手致意，沒有發言。

【09:34】另外兩名不認罪的被告楊雪盈及彭卓棋到場。

【09:17】民主黨前主席劉慧卿到庭，她指到庭不但為支持一眾被告，更為支持香港的制度。被問及今日心情如何，劉表示感到傷心，因為有被告已還押超過三年。

【09:14】社民連內務副主席余煒彬、成員陳寶瑩、曾健成原定今早9時在西九龍裁判法院門前請願，他們在法院外與警方爭拗請願方式，警方要求他們離開法院範圍，到對面橋底請願。他們及後被帶入法院大樓內。曾健成其後被帶上一輛白色車。陳寶瑩強調只想簡單表達意見，「唔明白點解四個人嘅請願搞出咁多麻煩」；阿牛指，今日到場目的相當簡單，期望法官有明智判決，被告能重日獲釋與家人團聚。

【09:08】不認罪的被告劉偉聰到達法院，被問到心情如何時，他稱「希望後會有期」。

【09:00】警務處國家安全處總警司李桂華及一班警員則現身法院。

相關報道：否決財案何時踩界 初選案裁決定奪 16被告入罪須證一致共識

今早庭外情况：

約早上8時，有多國領事館到法院外排隊輪候，包括美國、英國、法國、德國、澳洲、意大利、愛爾蘭、捷克、及歐盟代表。大批本地及海外傳媒就早於本周一（27日）起在法院外擺放椅子及貼上紙張「霸位」排隊。多間傳媒續通宵在法院外輪候，今早有30多名傳媒代表排隊等候取籌，有外媒疑未依照次序排隊，引起一陣擾攘。司法機構派出61張傳媒籌號，其中30張籌號屬位於正庭的記者席，另兩個延伸庭劃出共24個記者席。早上9時，警務處國家安全處總警司李桂華及一班警員則現身法院。

相關報道：脫罪上訴機制 初選案開例否惹關注

本報記者凌晨約3時起在法院外觀察，已有約30名市民帶同摺凳，在法院外排隊等候，天亮後有更多市民加入，警方亦派出數十名警員在場戒備。排在隊頭的70歲婆婆稱昨晚約6時已到場，綽號「姨婆」的她指，不解他們犯了甚麼錯，故希望到場了解法庭「點樣做」，「以前人哋話（政府）打壓你哋，我都唔信，原來依家睇到好清晰」。亦有年逾100歲的市民排隊冀可旁聽，又認為若不認罪被告被裁罪成，香港「可說是真真正正倒退一百年」。案中有被告的友人到場旁聽，盼對方「保持信念。」

相關報道：證人區諾軒趙家賢 口供不一須裁真偽

排在隊伍頭數位、年約35歲的趙先生指，今晨12時已到法院門外等候，稱自2021年各被告被拘捕起已留意初選案，認為初選具公共性質，又提到各還柙被告的「視覺只限於法庭」，希望到場以示支持。趙先生又帶同一張心意卡，卡上寫有從朋友們收集的支持字句。

案中被告前公民黨區議員李予信，有兩名友人亦到場排隊旁聽。32歲的藝術工作者Wendy稱，結識李予信約5年，起初是因對方「比較喜歡打扮」，有時會在她的店舖置裝，在打扮上多交流。她欣賞李予信的鬥志和意志，留意到他在社交平台的帖文，知道他仍很有鬥志，不論裁決結果如何，仍希望堅持信念，未來會繼續與他保持聯絡。另一名李的友人、30歲的社工Stanley透露，自大學起認識李予信至今，至少已有六七年。被問到如何看待對李面對的指控，他指「條線喺權力嘅核心到」，認為李當時所作的行為未有「嗰條線」，認為指控是事後追溯，會陪伴他一同面對判決，已有心理準備未來數年與他「隔窗」見面。

早前涉違反《維護國家安全條例》被捕的牙醫李盈姿昨晚11時獲保釋，深夜1點左右先回家洗澡及執拾物品，約凌晨4點到場，稱「橫掂無瞓，就出黎」，亦可順道「報平安」。她對裁決感到悲觀，指案中有被告被捕後「返唔到嚟」，從此無法見到子女，「連再見都未講」，故她希望到場表達支持，「我們在外面等你，有甚麼需要我們做得到的，盡量給我們知道」。社運人士雷玉蓮、曾健成亦在場，雷玉蓮昨夜10點到場，帶同在長洲所買的平安包，「希望他們平安大吉，大步檻過」。她指案中有被告被還押數年，最擔心的被告之一的「長毛」梁國雄，希望他「加油」。

同樣到場打算旁聽的立法會前議員邵家臻表示，整個5月都因初選案而心情沉着，認為案件充滿疑團，對履行議員職責反變有罪不明所以。邵又指，稍後要到醫院覆診，不奢望能到正庭旁聽，但仍希望到場，無論結果好壞，都希望見證事件如何紀錄至歷史中。

初選案開審時，曾有一批人取籌後將籌號拍照上傳通訊群組，又於入庭後隨即離場，當中有人承認排隊可獲酬勞。今晨隊伍中段亦有10至20人低頭、面壁而坐，他們穿風褸、戴上帽和口罩，大多不願回答記者問題。記者詢問其中數名中年婦人是否知悉旁聽甚麼案件，有人稱「唔知，乜都唔知」，另有中年男子稱「知，不過唔講」。

司法機構實施特別座位安排措施，預留共410張票給公眾入庭，其中43張劃分予正庭公眾。警方則在西九龍裁判法院正門外劃分兩個傳媒拍攝區，並增派更多警察傳媒聯絡隊。警方另在法院外的一段通州街設置路障，檢查進入法院的車輛。至於囚車出入閘口，警方多名反恐特勤隊成員在場戒備，並有「劍齒虎」裝甲車在法院附近巡邏。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選案 港區國安法

上 / 下一篇新聞