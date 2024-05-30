【持續更新】初選案｜逾百人庭外排隊待旁聽 (08:40)

《明報》將文字直播庭內外情况。

【09:50】案件即將裁決，正庭的公眾席、記者席和家屬席幾乎滿座。被告黃碧雲、彭卓棋和陳志全等輕聲交談，楊雪盈向親友微笑展示兔子手勢。若被告裁定罪成可能要還押，黃碧雲一度叫喚丈夫佘雲楚處理手機等個人物品，楊雪盈笑言已處理好。

【09:44】另一名不認罪的被告柯耀林到場。

【09:37】不認罪的被告黃碧雲到場。她被問到心情如何時揮手致意，沒有發言。

【09:34】另外兩名不認罪的被告楊雪盈及彭卓棋到場。

【09:17】民主黨前主席劉慧卿到庭，她指到庭不但為支持一眾被告，更為支持香港的制度。被問及今日心情如何，劉表示感到傷心，因為有被告已還押超過三年。

【09:14】社民連內務副主席余煒彬、成員陳寶瑩、曾健成原定今早9時在西九龍裁判法院門前請願，他們在法院外與警方爭拗請願方式，警方要求他們離開法院範圍，到對面橋底請願。他們及後被帶入法院大樓內。曾健成其後被帶上一輛白色車。陳寶瑩強調只想簡單表達意見，「唔明白點解四個人嘅請願搞出咁多麻煩」；阿牛指，今日到場目的相當簡單，期望法官有明智判決，被告能重日獲釋與家人團聚。

【09:08】不認罪的被告劉偉聰到達法院，被問到心情如何時，他稱「希望後會有期」。

【09:00】警務處國家安全處總警司李桂華及一班警員則現身法院。

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今早庭外情况：

約早上8時，有多國領事館到法院外排隊輪候，包括美國、法國、德國、意大利、愛爾蘭、捷克、及歐盟代表。大批本地及海外傳媒就早於本周一（27日）起在法院外擺放椅子及貼上紙張「霸位」排隊。多間傳媒續通宵在法院外輪候，今早有30多名傳媒代表排隊等候取籌，有外媒疑未依照次序排隊，引起一陣擾攘。司法機構派出61張傳媒籌號，其中30張籌號屬位於正庭的記者席，另兩個延伸庭劃出共24個記者席。早上9時，警務處國家安全處總警司李桂華及一班警員則現身法院。

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本報記者凌晨約3時起在法院外觀察，已有約30名市民帶同摺凳，在法院外排隊等候，天亮後有更多市民加入，警方亦派出數十名警員在場戒備。排在隊頭的70歲婆婆稱昨晚約6時已到場，綽號「姨婆」的她指，不解他們犯了甚麼錯，故希望到場了解法庭「點樣做」，「以前人哋話（政府）打壓你哋，我都唔信，原來依家睇到好清晰」。亦有年逾100歲的市民排隊冀可旁聽，又認為若不認罪被告被裁罪成，香港「可說是真真正正倒退一百年」。案中有被告的友人到場旁聽，盼對方「保持信念。」

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排在隊伍頭數位、年約35歲的趙先生指，今晨12時已到法院門外等候，稱自2021年各被告被拘捕起已留意初選案，認為初選具公共性質，又提到各還柙被告的「視覺只限於法庭」，希望到場以示支持。趙先生又帶同一張心意卡，卡上寫有從朋友們收集的支持字句。

案中被告前公民黨區議員李予信，有兩名友人亦到場排隊旁聽。32歲的藝術工作者Wendy稱，結識李予信約5年，起初是因對方「比較喜歡打扮」，有時會在她的店舖置裝，在打扮上多交流。她欣賞李予信的鬥志和意志，留意到他在社交平台的帖文，知道他仍很有鬥志，不論裁決結果如何，仍希望堅持信念，未來會繼續與他保持聯絡。另一名李的友人、30歲的社工Stanley透露，自大學起認識李予信至今，至少已有六七年。被問到如何看待對李面對的指控，他指「條線喺權力嘅核心到」，認為李當時所作的行為未有「嗰條線」，認為指控是事後追溯，會陪伴他一同面對判決，已有心理準備未來數年與他「隔窗」見面。

早前被控違反《維護國家安全條例》的牙醫李盈姿昨晚11時獲保釋，深夜1點左右先回家洗澡及執拾物品，約凌晨4點到場，稱「橫掂無瞓，就出黎」，亦可順道「報平安」。她對裁決感到悲觀，指案中有被告被捕後「返唔到嚟」，從此無法見到子女，「連再見都未講」，故她希望到場表達支持，「我們在外面等你，有甚麼需要我們做得到的，盡量給我們知道」。社運人士雷玉蓮、曾健成亦在場，雷玉蓮昨夜10點到場，帶同在長洲所買的平安包，「希望他們平安大吉，大步檻過」。她指案中有被告被還押數年，最擔心的被告之一的「長毛」梁國雄，希望他「加油」。

同樣到場打算旁聽的立法會前議員邵家臻表示，整個5月都因初選案而心情沉着，認為案件充滿疑團，對履行議員職責反變有罪不明所以。邵又指，稍後要到醫院覆診，不奢望能到正庭旁聽，但仍希望到場，無論結果好壞，都希望見證事件如何紀錄至歷史中。

初選案開審時，曾有一批人取籌後將籌號拍照上傳通訊群組，又於入庭後隨即離場，當中有人承認排隊可獲酬勞。今晨隊伍中段亦有10至20人低頭、面壁而坐，他們穿風褸、戴上帽和口罩，大多不願回答記者問題。記者詢問其中數名中年婦人是否知悉旁聽甚麼案件，有人稱「唔知，乜都唔知」，另有中年男子稱「知，不過唔講」。

司法機構實施特別座位安排措施，預留共410張票給公眾入庭，其中43張劃分予正庭公眾。警方則在西九龍裁判法院正門外劃分兩個傳媒拍攝區，並增派更多警察傳媒聯絡隊。警方另在法院外的一段通州街設置路障，檢查進入法院的車輛。至於囚車出入閘口，警方多名反恐特勤隊成員在場戒備，並有「劍齒虎」裝甲車在法院附近巡邏。