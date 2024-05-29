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子女離港　4成受訪長者感孤獨　長者安居協會倡每週至少一次視像通話 (17:38)

長者安居協會今（29日）發表一項有關「留守長者現況」調查結果，發現近7成（69%）長者接受或已習慣子女及親友離港，惟僅約兩成受訪長者獲妥善照顧安排；同時亦有約1成半人表示不接受子女及親友離港，當中4成受訪長者稱感到孤獨，近兩成憂慮健康問題。協會建議，在外地的子女應盡量每週至少一次與留港父母視像通話，以減輕長者孤獨及無助感。

長者安居協會今年初電話訪問263位因家人長期於外地工作、獨居逾3個月長者，發現近7成留守長者態度相對正面，當中約45％有與身處外地子女保持溝通，3成人擁有個人生活喜好，約21%獲妥善照顧安排，僅9%懂得尋求支援；惟同時有1成半受訪長者表達不接受子女親友離港。

其中一名個案為85歲的彭婆婆，其兒子及女兒分別於廣州及美國工作和生活。身在美國的女兒Michelle表示，雖然自己身處外地，但仍堅持「每日一電」關心媽媽。而在女兒鼓勵及社區機構邀請下，彭婆婆積極參與社區義務工作，即使丈夫早年跌倒並患認知障礙症，彭婆婆仍能兼顧照顧者角色及義務工作，多年來更屢獲義工獎項。

協會行政總裁王虹虹表示，「後移民潮」下有更多長者能接受或習慣子女親友離港，較2021年上半年「一線通平安鐘™」支援中心錄得近百宗有關移民的長者求助個案，當中近2成涉及情緒問題情況有明顯分別。

王虹虹建議，離港親友多利用科技如電話與家人保持聯繫，同時鼓勵長者以「自己」為先，加強個人興趣或喜好，家人亦可按照長者身體及自理能力情況，事先妥善準備照顧、醫療及緊急有事時的具體安排。她指，正推出個人化關顧服務「一線通®千里顧」，包括由專業人員就用戶每月身心、覆診服藥及社交等情況，人手撰寫專屬報告；專人提供每月兩次電話慰問，並按需要提供跟進或轉介等。

相關字詞﹕編輯推介 移民潮 長者

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