八旬翁揭發「猜猜我是誰」電騙　警埋伏拉人阻止另一同類案 (17:30)

觀塘警區刑事調查隊督察黃俊熹指，今次事件中，全靠事主及其家人機警，令警方及時作出部署，拘捕一名涉案男子，並成功阻止另一名事主受騙。

一名82歲男事主，昨早收到騙徒來電，冒認是他的兒子，訛稱因涉刑事案被警方扣留調查，急需10萬元保釋金，事主由於擔心兒子，不虞有詐，並相約下午3時半到觀塘月華街交付「保釋金」，幸事主準備現金期間，與其他家人聯絡，因而揭發受騙，隨即報警求助。

警方接報立即派出探員預早在騙徒約定地點進行埋伏，在原定時間前15分鐘，探員發現一名男子在附近出現，並與另一名72歲老婦進行現金交收，隨即上前截查，並確定該老婦同樣墮入「猜猜我是誰」電話騙案。

老婦於當日中午接到「女婿」來電，因涉刑事案件被捕，急需將5萬元給其友人作為保釋金，其後老婦按指示於下午3時15分到月華街交收款項。警方以涉嫌串謀詐騙將該名收款男子拘捕。

該37歲姓黃的被捕男子，報稱無業，相信由詐騙集團安排在同一地點向兩名事主、分別收取10萬元及5萬元。警方將繼續追查詐騙集團其他成員。案件由觀塘區刑事調查隊跟進。被捕男子已被帶署扣留調查。