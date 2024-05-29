明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

廉署拘12男涉打假波　其中3人來自港超聯球隊 (17:11)

廉政公署於本周一（27日）拘捕12名年齡介乎24至54歲的男子，其中9人分別來自1支香港超級聯賽及兩支香港乙組足球聯賽足球隊，他們涉嫌在2021年起3個球季中「打假波」，並在非法外圍賭博中獲利，被捕人均已獲准保釋，正候進一步調查。廉署指，每名打假波的球員每場賽事可獲賄款數千元至數萬元不等，涉案總金額仍在調查中，又說由於不排除進一步行動，現階段不透露所涉球隊名稱。

廉署表示，被捕男子包括3名港超聯球隊成員，包括主教練及兩名球員，分別為中場及守門員；一支乙組球隊的教練及4名球員，分別為中場及後衛；另一支乙組球隊的1名中場。另外被捕3人為俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人，他們本身亦為3支足球隊的主教練及隊員，但有關球隊無涉嫌打假波。涉案的賽事包括港超聯的數場球賽，現及21/22、22/23年球季的乙組賽事。

廉署調查發現，被捕的兩名教練涉透過向作賽球員「打暗號」，如戴帽、脫下外套、拿起水樽等發放指令，以操控指定入球或角球數目、或贏輸比數等賽果，又說他們會透過場外親友在非法外圍賭博中投注獲利，個別被捕人士在一個賽季的外圍投注金額更逾100萬元。

廉署執行處首席調查主任鄭礎明表示，調查顯示，被捕人在加入球圈前已互相認識，他們本身有參與外圍賭博習慣，加入球圈後試圖拉攏球員，惟過程不太順利，亦形容被捕人的行動並非很有組織。他又說，廉署會邀請本地及國際其他執法機構提供協助，包括檢視懷疑涉案的球賽片段，由專家證人分析是否涉及造假。

相關字詞﹕編輯推介 廉政公署

上 / 下一篇新聞