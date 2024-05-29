廉署拘12男涉打假波　其中3人來自港超聯球隊 (17:11)

廉署表示，被捕男子包括3名港超聯球隊成員，包括主教練及兩名球員，分別為中場及守門員；一支乙組球隊的教練及4名球員，分別為中場及後衛；另一支乙組球隊的1名中場。另外被捕3人為俗稱「艇仔」的外圍賭注中介人，他們本身亦為3支足球隊的主教練及隊員，但有關球隊無涉嫌打假波。涉案的賽事包括港超聯的數場球賽，現及21/22、22/23年球季的乙組賽事。

廉署調查發現，被捕的兩名教練涉透過向作賽球員「打暗號」，如戴帽、脫下外套、拿起水樽等發放指令，以操控指定入球或角球數目、或贏輸比數等賽果，又說他們會透過場外親友在非法外圍賭博中投注獲利，個別被捕人士在一個賽季的外圍投注金額更逾100萬元。

廉署執行處首席調查主任鄭礎明表示，調查顯示，被捕人在加入球圈前已互相認識，他們本身有參與外圍賭博習慣，加入球圈後試圖拉攏球員，惟過程不太順利，亦形容被捕人的行動並非很有組織。他又說，廉署會邀請本地及國際其他執法機構提供協助，包括檢視懷疑涉案的球賽片段，由專家證人分析是否涉及造假。