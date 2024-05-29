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男子涉三度非禮女友女兒判囚6年　官斥事後歸咎受害者沒悔意及羞恥心 (16:47)

菲律實籍男子涉三度非禮同居女友的女兒，包括在無人的房間內撫摸其胸部及以陽具摩擦其私處，另於晚上入房指插事主陰道。男子早前承認3項非禮罪，今於高等法院被判囚6年。女童的心理報告指，女童為性虐待、體罰和精神虐待的受害者，有失眠及壓力等徵狀，處於無助之中，更須以餘生處理創傷。法官陳慶偉直斥於事後把責任推到受害者上的被告，其行為沒有悔意及羞恥心。

被告Tiquia Joel M.（51歲）承認3項非禮罪，為機電工程師，育有2名兒子；而事主X案發時年僅7至11歲。辯方甫開庭時申請刪去被告在心理報告中提及，對事件的描述及把責任推到事主身上的言辭，並指被告為此感到後悔，惟申請遭陳官拒絕。

陳官判刑指，其中一次侵犯行為歷時1至1.5小時，女童X當時年僅8歲，被告自行脫去兩人的上衣，並陽具摩擦X私處，直斥此行為近乎企圖強姦、不人道，更有辱人格。而另外的侵犯行為包括摸X的胸部約15分鐘，和脫去X上衣、指插其陰道，陳官提到3件事件橫跨約4年，同意報告所指事件摧毀X的人生，亦不難想像X需要以大量的時間克服。

陳官終就3宗非禮罪以9年為量刑起點，認罪扣減後判處被告監禁6年。被告聞判期間不斷大聲嚎哭，惟退庭後隨即停止哭泣，表情平靜。

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