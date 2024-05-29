輔助機械臂進行脊椎手術　港大醫學院：手術精確度提升且傷口更小 (16:35)

科研團隊於本港公院進行手術，由港大醫學院臨牀醫學學院矯形及創傷外科學系脊柱外科專家、瑪麗醫院和大口環根德公爵夫人兒童醫院團隊共同進行，病人年齡介乎10至79歲，手術類型包括微創及開放式手術。

港大醫學院臨牀醫學學院矯形及創傷外科學系臨牀副教授兼脊柱外科部門主任關日康稱，脊柱融合手術常用於治療脊柱側彎等常見的兒童脊柱畸形疾病，或出現畸形脊柱、脊椎骨折等問題的成年患者，外科醫生一般需將螺釘放入畸形的脊柱，以矯正和融合脊柱，而傳統的脊柱螺釘植入方法靠人手操作，引入機械臂後，機械臂在手術期間會精準引導至預先計劃的位置，亦有患者脊柱的實時影像。

關強調，雖然熟練的外科醫生可以憑藉其專業技術達到約98%的準確度，但脊椎神經線多，手術若出現失誤將出現嚴重後遺症，「好似飛機失事，一宗都嫌多」，希望藉助先進技術進一步提高穩定性。

他續稱，利用輔助機械臂進行手術可減少手術期間輻射量，指一般只需要照兩次X光，而傳統基本每一節脊椎都需照一次X光以確定位置。他又說，脊椎手術更重要的是神經線等軟組織鬆解，暫時無技術能替代人工，而引入機械臂後，醫生有更多精力專注軟組織鬆解，令手術效果更好。

成本方面，關日康未透露有關機器的具體造價，強調引入新技術能減少病人出現併發症的機率，難簡單用數字衡量。他亦表示，團隊事前接受了約半年的培訓，需時熟悉新技術，提及有時機械臂指引的位置和自己過往的臨牀經驗有衝突，需要時間適應。