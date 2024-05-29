六四35周年同鄉社團維園再辦嘉年華　被問倘攜蠟燭進場　主辦方：會有警方喺度嘅 (16:15)

各個同鄉社團繼去年在六四及前後日子舉辦家鄉市集嘉年華，今年6月1日至5日再度在維園舉辦嘉年華，昨日舉行記者會介紹活動安排，惟未設問答環節。

對於為何再次趁六四舉辦嘉年華，福建社團聯會副主席佘德聰在記者會後強調不是刻意選擇，需要視乎維園檔期。他相信現時社會穩定，不會有人趁機示威，「去年都不見有人搞事」。他說保安安排與去年相同，入場人士須接受安檢，大會沒有聘請保安，有與警方保持聯絡，但不清楚屆時警力安排。被問到如果有市民攜帶蠟燭入場，佘德聰遲疑片刻後說「會有警方喺度嘅」。

今次活動將文體旅局、政制局、保安局、民青局列為支持單位，廣東社團總會第一執行主席鄧清河表示，嘉年華主要由各同鄉社團自行出資，亦有向政府申請「同鄉文化推廣計劃」資助，惟暫時未知結果。

籌委會表示，今年設立超過220個攤位，包括逾20個熟食攤檔，提供青島啤酒、天水麻辣燙、烤全羊等食物，屆時亦有特色文藝表演、非物質文化遺產展覽等。嘉年華設有抽獎活動，300份獎品總值逾70萬元，包括六両黃金、小米和華為手機等。