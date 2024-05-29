立法會三讀通過加煙稅　將參考海外經驗審視完稅香煙標籤執行細節 (16:03)

立法會在82票贊成及4票反對下，三讀通過修例草案，投反對票的包括自由黨邵家輝、易志明、李鎮強，及謝偉俊。邵家輝質疑增加煙草稅的成效，稱政府去年增加約三成煙草稅後，吸煙率只輕微減少，稅收卻不升反跌，「這個是數學和邏輯問題……其實錢去了哪兒？就是走了去私煙。」

民建聯陳永光稱，政府目標參考世界衛生組織建議，將煙稅佔香煙零售價增至75%，但當局今年初加煙稅後，煙草商同時加價，令煙稅佔比降低。他認為煙商加價令煙民吸煙成本增加，已能達致目的，故無必要跟從世衛建議。

工聯會郭偉强則關注，政府前年4月禁止另類吸煙產品後，市面上仍有不少煙民吸食電子煙，「究竟是這班用家好有先見之明，入了大量貨……擺了兩年幾都未食完」，還抑或私煙和白牌煙情况猖獗，期望政府加強打擊私煙。

李夏茵回應稱，加煙稅是世界公認最有效控煙措施，但非唯一措施。她稱政府將向立法會衛生事務委員會交代未來控煙政策，當中不只有加煙稅，並將分階段推行不同控煙措施，包括正與海關就完稅香煙標籤進行顧問研究，審視措施執行細節，其中將參考海外經驗，提升區分已完稅和未完稅香煙的執法成效。