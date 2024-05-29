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黎智英案︳續播訪問片　黎自認「生事者」重申不離港　稱不在乎評價 (15:53)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（29日）第86日審訊，庭上播放2020年6月2日《國安法》實施前《蘋果》的片段，黎明言會參與即將舉行的六四悼念活動，認為可繼續讓世界知道中共暴行，亦是市民其中一個表達對國安法反感的方式，稱「佢（中共）而家搵把刀隊住我哋個喉嚨，你唔係畀佢嚇到，就應該出嚟」。

控方播放2019年7月10日黎智英在海外接受美國保衛民主基金會（FDD）的訪問片段，美國前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）、美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）也有出席。黎表示依照香港的情况，有機會最終演變成天安門鎮壓，中共管治的方法就是控制人民，當發現控制不了那些「麻煩人」，便會動用武力將之「除去」。

有出席人士問到北京表明不滿美國干涉內政，更暗示黎有意嘗試在港製造混亂，黎表示對內地的指控感到「榮幸」，是港府欲奪取港人自由，他沒有如中共般破壞法治，不會在乎他們的評價。控方另外播放多段黎接受外國媒體的訪問，其中一段在2020年5月26日於美國《CNN》發布，黎重申不會離港，形容自己為其中一位「生事者」（trouble maker），「我不能製造麻煩後離去」。

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