黎智英案︳續播訪問片　黎自認「生事者」重申不離港　稱不在乎評價 (15:53)

控方播放2019年7月10日黎智英在海外接受美國保衛民主基金會（FDD）的訪問片段，美國前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）、美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）也有出席。黎表示依照香港的情况，有機會最終演變成天安門鎮壓，中共管治的方法就是控制人民，當發現控制不了那些「麻煩人」，便會動用武力將之「除去」。

有出席人士問到北京表明不滿美國干涉內政，更暗示黎有意嘗試在港製造混亂，黎表示對內地的指控感到「榮幸」，是港府欲奪取港人自由，他沒有如中共般破壞法治，不會在乎他們的評價。控方另外播放多段黎接受外國媒體的訪問，其中一段在2020年5月26日於美國《CNN》發布，黎重申不會離港，形容自己為其中一位「生事者」（trouble maker），「我不能製造麻煩後離去」。