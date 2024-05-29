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涉與13歲女童多次性交及阻止事主出庭　男售貨員認罪候判 (14:52)

男售貨員涉於一年半內與13歲女童發生6次性行為，被揭發後他掐女童頸項，恐嚇稱「你唔好出庭作證，如果唔係我斬死你」。涉案男子今（29日）於觀塘裁判法院承認非法性交及妨礙司法公正等10項控罪。案情指，事主透露曾與被告進行約70至80次性行為。署理主任裁判官劉綺雲下令先索取勞教中心等報告，將被告收押至6月19日判刑，劉官明言保留所有判刑選項。

被告何峻徽（現21歲）報稱售貨員，他被控6項非法性交罪，各兩項妨礙司法公正罪及普通襲擊罪。辯方求情稱，被告和事主當時是情侶，被告遭起訴獲悉將上庭，因緊張衝動而犯下妨礙司法公正罪；又指被告已明白事件嚴重，感到後悔及承諾不會再犯。被告散庭後返回羈留室期間，傳出叫聲稱「我X你老母」。

根據案情，被告玩網上遊戲結識案發13歲的事主X，兩人交往過一段日子，X告訴母親她和被告進行過性行為，事件交由警方調查。在錄影會面下，X透露於2021年12月至2022年6月，與被告發生性行為共約70至80次，她向警方講述其中6次涉案經過，包括分別在被告和被告祖母的住所，以及屋邨後樓梯間與被告性交，被告沒使用避孕措施。

當被告遭落案起訴後，他於2024年2月4日凌晨以手機信息聯絡X，要求她別作供指證被告。兩日後，被告趁X在旺角T.O.P.商場出現，上前質問她為何在手機將其封鎖，被告又掌摑X。X離開後遭被告尾隨，被告突然從後對X「叉頸」，警告X不要出庭作證，否則「斬死」X，亦將X推倒地上。被告被捕後稱「只係有叉到（事主）牙骹位」。

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