屠龍小隊案　隊長黃振強稱身體不適下受查致證供前後不一 (14:42)

黃振強繼續作供，辯方質疑黃因為想掩飾其庭上供辭與口供有出入，才藉詞稱當日與警方進行錄影會面時身體不適，黃稱不同意。辯方又問，黃向警方聲稱他2019年10月20日在尖沙嘴與旺角的衝突中，只曾堵路、傳送物資及「和理非」示威，但實際上他曾投擲汽油彈，故他在說謊。黃稱他接受警方調查時狀態不佳及遭武力對待，才「講咗唔正確嘅嘢」。

控方覆問時，黃指2019年12月8日早上，他在半夢半醒時遭警方突擊拘捕，同日內進行兩次錄影會面且沒有睡眠時間，惟黃同意警員在開始會面時曾確認他的精神狀况正常。黃又指，同年12月1日，他在Telegram群組中提及翌日有大遊行，故想組織一場行動，張俊富回覆一張看似是小孩在微笑的貼圖。控方問該貼圖意思為何，黃稱「我估佢係興奮同期待嘅意思。」其時張俊富在犯人欄內發笑。

就辯方早前指，被告劉佩凝對黃的指示會言聽計從，控方問劉是否曾向黃透露警方CID調查他們之事，黃稱劉從示威者身上打聽到警方CID正調查「育龍」，故劉提議開設新的Telegram帳戶以處理籌款，黃遂授權劉開設新的帳戶。