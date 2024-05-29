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甯漢豪：九展重建後續提供展覽場地　料現有設施可吸納重建期間需求 (13:27)

九龍灣國際展貿中心將重建，工聯會鄧家彪提出口頭質詢，關注九展停運將影響九龍東舉辦文化娛樂活動及展覽。發展局長甯漢豪回應指，九展重建後仍會按分區計劃大綱圖要求提供約11300平方米樓面面積作展覽場地，至於會否用作表演娛樂場地則視乎市場決定；九展重建期間，她相信香港現有或即將落成的康體設施及展覽場地，可吸納社區對原九展設施的需求。

甯漢豪表示，九展業權人曾提出兩個方案，其中正候提交城規會的方案，樓面面積約13.7萬平方米，當中63%為住宅用途、35%為商業及展覽用途、2%為社區用途，正就規劃申請邀請公眾提交意見，規劃署之後會將申請提交城規會考慮，考慮因素包括方案是否符合用地規劃意向、會否影響東九龍作為第二個核心商業區的定位、當局對額外住宅需求等。 

議員馬逢國關注，九展現時提供4個表演場地，加上北角新光戲院業權即將易手、日後不再作表演場地，憂慮香港同時失去5個民營表演場地，對文化藝術及表演行業衝擊很大，關注當局於未來城市規劃時，會否制定可供表演場館的發展大綱。甯漢豪回應指，很多意見反映不希望法定圖則或地契將土地用途「寫得太死」，否則當社會要求或情况有變，業權人要再向城規會申請並修訂地契，所需時間會很長，又稱目前列明可作商業用途的土地，亦可用作文娛表演。她說，政府會小心考量，若相關地區或地塊對文娛表演場地很有需要，會考慮施加要求。

旅遊界議員姚柏良認為目前場地不足，制約會展業發展，關注亞洲國際博覽館擴建何時完成。商務及經濟發展局副局長陳百里表示，政府正檢視北大嶼山醫院香港感染控制中心的後續用途，當取回場地後會即時展開擴建工程，屆時將宣布落成時間表，相信所需時間會比灣仔北擴建工程短。他又提到，目前展商及買家來港的情况已回復至新冠疫情前八成，有信心今年內可超越疫前，當局會更多鼓勵展商於淡季時來港。

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