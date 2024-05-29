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將軍澳入境處新總部下月11日啟用　個人證件服務站啟用時間待訂 (13:45)

將軍澳入境處新總部將於下月11日正式啟用，屆時將提供44部「申請個人證件服務站」、10部「領取個人證件服務站」及29個辦理證件申請的櫃檯。入境處首席入境事務主任（服務質素）黃君彥指，預計大樓每日為6500人辦理服務，申請證件及護照的時間未有太大變化，待相關法例修訂後，市民可在服務站一併辦理身份證及護照的申請。

位於將軍澳寶邑路61號的新入境處總部，佔地17200平方米，總部有2座共18層，分為行政及執法大樓，前者主要為行政辦公室、各公共服務辦事處和職員設施等，提供證件辦理外，亦有婚姻、出生登記等服務；後者主要為執法部和遣送審理及訴訟部的辦公室。

入境處指，現時位於灣仔的「入境事務大樓」已服務逾30年，空間隨部門發展已不敷應用，加上政府決定分期將灣仔海旁三座政府大樓的辦公室遷往其他地區，以騰出用地發展會議展覽設施，遂在將軍澳重置總部，現有灣仔辦事處2樓收件箱及1樓的投遞箱分別在下月8日中午12時，以及下月11日下午5時停止服務，惟會繼續提供身份證辦理及申領服務直至2026年。

大樓亦設婚禮禮堂供新人証婚，6月26日正式啟用，3月起接受申請，一日可供23對新人証婚，每節証婚時段為15分鐘，市民需提早約15日預約。黃君彥稱現時已有46對新人預約，禮堂內有可調節5種顏色的燈光系統，以增添浪漫氣氛。禮堂外亦設心形花圃及婚禮花園，花園內放置一座利用3D金屬打印技術製成的頭紗雕塑，供新人「打卡」留念。

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