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涉發布帖文煽動殺警及殺特首　21歲男認罪候判 (11:58)

21歲無業男涉嫌在Facebook上發布12則帖文，內容提到殺警及殺特首，呼籲6萬人手持武器闖入政府總部及官員辦事處，他被控一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，今（29日）在區域法院承認控罪。因應被告患有自閉症及輕度弱智，法官林偉權認為被告犯案很大可能與其精神健康及智力有關，遂為其索取感化報告及2份精神科報告，以得知是否適合接受醫院令。案件押後至6月12日判刑。

被告陳俊浩（21歲，報稱無業）被控於2023年9月13日至10月10日間，在香港意圖使公職人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他人非法及惡意傷害他們。

承認案情指，被告以名為「Guinn Somi」的帳戶，在社交媒體Facebook上發布12則帖文，包括稱「黑警死X咗，光復陳特首」，並在用戶「陳潔盈」的版面留言指「殺狗殺死黑警超」。2023年10月，被告在用戶「Tony Wong」的版面留言指「2萬個大力闖入立法會，2萬個大力闖入政府總部，2萬多個關入特首辦」，又詢問對方計劃成功後會否有私家車協助逃走，再邀請傳媒、召開記者會。警方在同月24日拘捕被告，他於警誡下承認持有「Guinn Somi」帳戶，他於網上認識上述兩用戶，但未曾與他們見面。

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