議員關注「2元乘車優惠」檢討　孫玉菡：分段收費或致更多短途客搭長途線 (12:03)

孫玉菡表示，運輸署會就個別路線是否適宜推行分段收費作出審慎評估。他指，如全面實施分段收費，可能令更多短途乘客乘搭長途路線，佔用長途路線的運載力；若專營巴士營辦商因而需增加長途車班次，便會加重路面交通負荷。短途乘客中途下車後，相關長途路線亦可能出現載客率過低情況。他又指，增加分段收費可能導致與現有短途路線或其他公共交通服務之間出現資源重疊情況，破壞生態平衡。

孫玉菡指， 現時約8成專營巴士路線已設有單向或雙向分段收費，其餘兩成主要為短途路線，由於車程短且車費已相對較低，難以再提供分段收費。另外現時約六成專線小巴路線亦已提供分段收費，運輸署會視乎營辦商有否為乘客提供分段收費優惠，作額外增加該專線小巴營辦商客運營業證期限的考慮因素。