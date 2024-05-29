孫東：將推新措施加強電子系統安全 (11:38)

孫東表示，各政策局及部門根據其政策及服務範疇推出電子系統，數字辦日後將按現有架構加強監管，包括在規劃階段適當介入，在招標前就技術及設計方案作初步審核；在招標期間亦會派出資深人員參與相關會議；系統推出前必定要經由獨立第三方作壓力測試。他又說，很多部門高層未必有相關的資訊科技知識，故要求他們一定要嚴格執行相關的網絡安全政策及措施，未來將加強問責。

孫東又說，數字辦成立後，將加強跨部門的指導、帶領及統籌工作，避免資料外洩事故發生。他指，資科辦及數字辦即將推出一系列針對性措施，涵蓋項目開發不同階段，包括在規劃階段加強各政府部門及數字辦職能，系統開發階段則涉保證設計及研發過程進展順利，會盡快在政府內部推出相關措施。

資訊科技總監黃志光認為，大部門政府目前有切實執行網絡安全政策及指引，惟少部分系統仍出現問題，數字辦會做好「補底」工作，包括與公務員學院合作安排培訓課程，加強各部門領導的網絡安全意識，亦將抽查不同系統，進行漏洞及滲透測試，並模擬黑客攻擊，以及早發現系統問題。