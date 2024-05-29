土力工程處：考慮在類似耀興道地質狀況設排水隧道防山泥傾瀉 (10:49)

土力工程處早前公布，本港去年共有601宗山泥傾瀉事故，較前年的76宗增約7倍 ，亦較過去35年年均約300宗多。岑家華今早在港台《千禧年代》指，山泥傾瀉宗數直接受雨量影響，視乎某地區有否集中出現超過數百毫米的特大暴雨，舉例去年9月港島東區24小時錄得超過800毫米雨量，當日引發逾180宗山泥傾事故。

岑家華表示，處方正進行全港系統性調查，料今年年尾完成，當中發現山泥傾瀉主因為引水道或排水渠溢流，令雨水沖刷和侵蝕斜坡表面。他指，大雨後的枯枝和枯葉等會阻塞渠道，處方正加強對人造斜坡方面的維修保養，例如安排人員在雨季前或大雨後進行維修。

另外，處方亦識別約500個影響唯一往來行車道、而有關車道有上千人使用的政府人造斜坡，發現當中有1%至2%需即時輕微維修，將於5月底完成特別巡查。岑家華指，已識別的唯一往來行車道大多位於偏遠地區的村落，平日較少人使用，舉例去年石澳道發生倒塌，半條行車線被封，影響約千名民居，造成大型社會影響。

對於新推出的「山泥傾瀉特別提示」，岑家華稱，山泥傾瀉警告參考全港雨量指標，惟現時極端暴雨大多集中個別地區，舉例最前大雨集中於西貢及將軍澳區，認為特別提示參考區域上的雨量分布，有助盡早提醒公眾留意當區風險。