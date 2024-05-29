謝展寰：正與內地探討將部分垃圾運往大灣區設施處理　 (10:43)

謝展寰表示，香港第一期焚化設施明年落成啟用，亦正計劃在屯門曾咀興建第二座焚化設施，待兩座焚化措施建成，就可關閉位於打鼓嶺的堆填區；政府亦正在北部都會區物色適合用地興建第三座設施，若落成則可關閉本港全部堆填區。他認為，香港與大灣區推動廢物資源處理一體化，合作發展綠色產業有很大好處，對雙方均十分有利，稱香港可以提供技術及資金，而內地有土地、人工較平，香港亦可作為窗口協助銷售內地環保產品。

綠色和平項目主任譚穎琳於同一節目表示，不認為興建焚化爐是處理垃圾的好方法，稱政府投放大量資源於「末端處理」是本末倒置，促當局盡快推行生產者責任制，以達致源頭減廢。謝展寰稱，環保團體時常有很多新點子，但認為現階段市民對減廢回收參與度增高，政府要抓住機遇，讓市民多實習、做好回收，若永遠將目標放在新點子上，「郁緊嘅目標」，相信社會適應時更有困難。

謝展寰重申，政府要先做好宣傳教育及回收配套，認為目前見到垃圾徵費措施有問題、社會有共識，要先抓住機遇，再在此基礎下思考下一步。