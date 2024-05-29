明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

謝展寰：正與內地探討將部分垃圾運往大灣區設施處理　 (10:43)

政府前日宣布「暫緩」垃圾徵費，環境及生態局長謝展寰提及，「正在探索推動大灣區廢物資源處理一體化，共同發展綠色產業」。據知特區政府已與內地單位展開商討，探討把香港垃圾運往內地焚化爐處理是否可行，謝展寰今早（29日）於新城《財知大道》表示，認為可將部分香港的垃圾運到處理大灣區廢物的設施，相信成本效益較高，亦有助推動綠色產業。他確認已與內地展開討論，稱做法涉及出入境法規、運作安排、雙方合作角色等，如未來有具體計劃會盡快公布。

謝展寰表示，香港第一期焚化設施明年落成啟用，亦正計劃在屯門曾咀興建第二座焚化設施，待兩座焚化措施建成，就可關閉位於打鼓嶺的堆填區；政府亦正在北部都會區物色適合用地興建第三座設施，若落成則可關閉本港全部堆填區。他認為，香港與大灣區推動廢物資源處理一體化，合作發展綠色產業有很大好處，對雙方均十分有利，稱香港可以提供技術及資金，而內地有土地、人工較平，香港亦可作為窗口協助銷售內地環保產品。

綠色和平項目主任譚穎琳於同一節目表示，不認為興建焚化爐是處理垃圾的好方法，稱政府投放大量資源於「末端處理」是本末倒置，促當局盡快推行生產者責任制，以達致源頭減廢。謝展寰稱，環保團體時常有很多新點子，但認為現階段市民對減廢回收參與度增高，政府要抓住機遇，讓市民多實習、做好回收，若永遠將目標放在新點子上，「郁緊嘅目標」，相信社會適應時更有困難。

謝展寰重申，政府要先做好宣傳教育及回收配套，認為目前見到垃圾徵費措施有問題、社會有共識，要先抓住機遇，再在此基礎下思考下一步。

相關字詞﹕編輯推介 垃圾徵費 焚化爐 謝展寰

上 / 下一篇新聞