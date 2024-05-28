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4歲女童跌傷赴仁濟醫院縫針時心臟驟停　臨床診斷缺血性腦病變現時危殆 (18:53)

仁濟醫院交代一宗醫療事故。一名4歲女童上周六（25日）於家中跌傷入院縫針時心臟驟停，其後回復心跳，目前於瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，臨床診斷缺血性腦病變，情况危殆。院方指，女童俯臥接受縫針時爭扎，病人服務助理當時曾出手將病人固定。院方強調情况罕見，須由專家協助找出病因。

院方指，女童當日跌傷後，後腦有兩厘米長的傷口，同時女童因腺病毒感染而輕微發燒，經X光檢查證實胸腔及頭顱骨無異常後，就展開傷口縫合程序，女童的傷口需縫三針。仁濟醫院急症室部門主管練偉鴻表示，縫針過程由一名護士及一名病人服務助理負責，女童父親則在旁陪伴。當時為晚上11時28分，女童俯臥接受縫針，被縫第一針時掙扎及哭，病人助理因此用手固定病人的頭部，約3分鐘後完成縫針過程，但發現女童沒有意識及沒有脈搏，女童經急救後，於當晚11時49分回復心跳，經X光檢查亦未見肺部和腦部異常。女童其後轉往瑪嘉烈醫院，目前於兒童深切治療部接受治療，臨床診斷為缺血性腦病變，女童情况危殆，須用呼吸機、強心藥、控制腦部抽筋及水腫的藥物，再配合抗生素及靜脈營養液注射的治療。

院方則未有直接回應是否涉及人為責任，強調事故罕見，須由專家協助了解原因。練偉鴻表示，醫護在縫針時固定病人的方式有既定程序，涉事的病人服務助理按一貫做法固定女童。女童本身亦無心臟病史及長期病患。院方亦提及，女童回復心跳的時間比一般預期為長，但同樣有待專家調查。

醫管局指，已安排兒科及急症科專家審視事件流程，同時了解事主有否隱性疾病導致或與今次心臟驟停有關。

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