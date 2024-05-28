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MCL戲院突取消重映《幻愛》　導演周冠威：要接受但不代表認同 (18:30)

由劉俊謙主演的電影《幻愛》原定下月15及28日在洲立影藝（MCL）旗下The One戲院重映，惟MCL今（28日）在社交媒體宣布取消放映並安排退款。本報就事件向MCL查詢，MCL稱「無回應」。導演周冠威表示，由於MCL沒有公布任何具體原因，他亦不方便作任何猜測，惟對電影界及文化界一而再、再而三突然取消放映或演出感到無奈及荒謬，「變成一個日常，誇張一點說。但是都要去接受 ，這個接受不是覺得這件事情是對的，而是怎樣維持自己的平安，去繼續專注自己做的事情。」

周冠威向本報表示，起初不知道有關放映活動，直至活動公開約一日前才獲MCL通知，「那一刻我才知道原來有這樣的事情，這麼突然。我也挺開心的，突然有重映的機會，通常這些電影都是十幾年後才會重映的。」直至昨晚深夜，他留意有網民討論宣傳貼文消失，「今早問，總之我們得到的回覆是沒有任何的原因告訴給我們聽，只是說取消了，就是這麼簡單。」

對於電影未有展示導演名字，周冠威指在現時的形勢下也不奇怪，亦不會執著於此。惟對於電影界及文化界的活動一而再、再而三被取消感到無奈及荒謬。被問到會否擔心日後創作受影響，他無奈指需要學會「接受」，在夾縫中求存，暫無放棄的念頭，「這個接受不是覺得這件事情是對的，而是怎樣維持自己的平安，去繼續專注自己做的事情。」

MCL電影院今午在社交媒體公布「特備節目《幻愛》取消放映及退款安排」，經票房購買受影響場次的觀眾可於一個月內到戲院，憑票尾退款；經網上購票的觀眾，則會經信用卡自動退款，需時8至10星期，但沒有交代取消放映的原因。本報向MCL查詢取消放映的原因，MCL僅稱「無回應」。

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