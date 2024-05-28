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男警涉酒後毁食肆玻璃門罰款4500元及守行為　 官斥警察非「鍾意做乜都得」 (18:24)

休班男警涉於去年1月在深水埗醉酒鬧事，損毁一間食肆的玻璃門，男警今（28日）於九龍城裁判法院承認「醉酒及行為不檢」和「刑事損壞」兩罪，案情指他曾對步出酒吧人士稱可「一打三」。裁判官林子康准被告就行為不檢一罪以自簽2000元及守行為24個月處理，另支付300元堂費；刑毁一罪則判罰款4500元，及向涉事酒吧賠償4500元維修費。林官提醒被告「要知道自己嗰個身份」，強調犯案會令警隊蒙羞。

報稱警員的被告簡偉迪（45歲）原否認兩罪，排期於6月審訊，他今於庭上改認刑毁罪，另罪獲准以簽保守行為方式處理。林官判刑時考慮到被告認罪、願意賠償維修費用，能予以量刑扣減，亦同意玻璃門只是輕微移位，本案案情非最惡劣，適合判處罰款。林官告誡被告，指警察需維持治安，並非「鍾意做乜都得」。

承認案情指，去年1月27日，被告與女子X光顧酒吧「Eleven Lounge & Restaurant」，及至晚上11時，被告因醉酒而被職員送離酒吧。一名居民因應吵鬧聲到樓下查看時，看到被告正以粗言穢語指罵X，並用腳踢向酒吧玻璃門。被告另曾對步出酒吧的人說「你唔好咁多事⋯⋯我一打三呀！」對方則回應「得得得，我走」。事件遭受擾居民報警處理，被告在數日後被捕；酒吧員工後發現玻璃門脫離軌道，維修費用為4500元。

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