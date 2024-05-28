明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

多區公屋遭連環爆竊　警拘三名廣西男子 (18:26)

警方前日（26日）拘捕3名來自廣西的男子，涉嫌於葵涌一公屋單位爆竊，並疑牽涉早前發生於多區至少十宗同類案件。3人目前被扣查，警方調查他們與其他同類案件是否有關，3人稍後有機會被起訴。

新界南總區刑事總部警司姚永勤表示，警方去年11月開始留意到一個爆竊團夥，發現他們針對底層住宅單位，尤其保安措施欠奉的住宅大廈。警方初步相信該集團至少涉及10宗案件，主要發生於荃灣、葵涌和沙田區，涉及價值約57萬元的失物，主要是現金和珠寶首飾。受害單位主要以公屋爲主，其中數宗涉及私人住宅。

新界南總區刑事部針對涉案爆竊團夥調查，包括收集情報、翻查閉路電視，最終鎖定3名男子，懷疑與多宗案件有關。據調查，3男介乎26至33歲，來自廣西，每次犯案短暫停留香港，得手後迅速離港，3人分工仔細，有人負責「踩線」，然後揀選黃昏時間落手，挑選烏燈黑火的住宅單位犯案。

前日（26日），3人經落馬洲口岸來港。警員昨日（27日）留意到其中一人單獨到葵涌一公屋單位內「踩線」，包括勘察地形、拍照、了解保安漏洞等等，幾十分鐘後離開。直到黃昏，3人一起再到涉案單位附近，其中一人負責把風，另一身形較高大的疑犯以「騎膊馬」方式送另一名身形較瘦小的同夥往上，該身形瘦小疑犯之後爬水渠，到3樓一單位爆竊，幾分鐘後沿路折返，會合其他同夥。警方即場拘捕3人，並在負責落手爆竊的疑犯身上找到一支鋼叉，相信是用作毁壞窗花，涉案單位有鞋印，與其波鞋鞋型脗合。警方沒有發現贓物，估計因該單位戶主當時正關燈休息，疑犯知道單位內有人，唯有空手而回。

新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君表示，賊人通常取易不取難，建議市民加強家居保安，例如加固及鎖好門窗、安裝智能防盜系統等。

相關字詞﹕爆竊 編輯推介

上 / 下一篇新聞