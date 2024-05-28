多區公屋遭連環爆竊　警拘三名廣西男子 (18:26)

新界南總區刑事總部警司姚永勤表示，警方去年11月開始留意到一個爆竊團夥，發現他們針對底層住宅單位，尤其保安措施欠奉的住宅大廈。警方初步相信該集團至少涉及10宗案件，主要發生於荃灣、葵涌和沙田區，涉及價值約57萬元的失物，主要是現金和珠寶首飾。受害單位主要以公屋爲主，其中數宗涉及私人住宅。

新界南總區刑事部針對涉案爆竊團夥調查，包括收集情報、翻查閉路電視，最終鎖定3名男子，懷疑與多宗案件有關。據調查，3男介乎26至33歲，來自廣西，每次犯案短暫停留香港，得手後迅速離港，3人分工仔細，有人負責「踩線」，然後揀選黃昏時間落手，挑選烏燈黑火的住宅單位犯案。

前日（26日），3人經落馬洲口岸來港。警員昨日（27日）留意到其中一人單獨到葵涌一公屋單位內「踩線」，包括勘察地形、拍照、了解保安漏洞等等，幾十分鐘後離開。直到黃昏，3人一起再到涉案單位附近，其中一人負責把風，另一身形較高大的疑犯以「騎膊馬」方式送另一名身形較瘦小的同夥往上，該身形瘦小疑犯之後爬水渠，到3樓一單位爆竊，幾分鐘後沿路折返，會合其他同夥。警方即場拘捕3人，並在負責落手爆竊的疑犯身上找到一支鋼叉，相信是用作毁壞窗花，涉案單位有鞋印，與其波鞋鞋型脗合。警方沒有發現贓物，估計因該單位戶主當時正關燈休息，疑犯知道單位內有人，唯有空手而回。

新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君表示，賊人通常取易不取難，建議市民加強家居保安，例如加固及鎖好門窗、安裝智能防盜系統等。