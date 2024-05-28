何永賢展開訪問杭州及北京行程 就公營房屋政策及創新建築科技交流 (17:37)

何今日與從北京專程來到杭州的住房和城鄉建設部（住建部）總經濟師曹金彪會面，其後與住建部和浙江省住房和城鄉建設廳官員舉行首屆內地與香港特區住房交流會。何提到，去年在北京和住建部部長倪虹會面時，談到雙方應交流互訪及到內地不同省市考察，以推進各地住房水平和居民生活質素。此後雙方一直積極聯繫，並同意以「加強兩地經驗互鑑，共同提升居民住房水平」為題到杭州考察，就智能建造、智慧物業管理、社區建設、房屋政策等議題深入交流，加強北京、杭州和香港三地經驗互鑑。

何永賢表示，本屆特區政府一直致力增加公營房屋供應，為居於不適切居所或沒有能力負擔私人樓宇租金的基層市民提供安居之所。除傳統公屋外，由政府主導興建的「簡約公屋」多個項目工程已全面展開，第一批約2100個單位預計明年第一季入伙，目標是2027至28年度前完成約30000個單位，以盡快改善居住於不適切居所市民的居住環境和家庭生活質素。

何及房屋署官員與住建部官員就創新建築科技、綠色建築、物業管理交流，並就持續研究改善「組裝合成」建築法（MiC）、「機電裝備合成法」（MiMEP）等應用交換意見，同時亦探討如何加大力度引入不同建築機械人於公營房屋項目，以進一步提升建屋效率、安全及建築質素。

她又與相關官員分享，房屋局「提速、提效、提量」建屋之餘亦不忘「提質」，竭力與市民「共築幸福」。她表示，房屋署團隊正積極收集居民、持份者及專業人士意見，以制訂「幸福設計」指引，改善新公營房屋項目的規劃和設計，並透過改善現有屋邨公共空間設計、進行小型改善工程等，提升居民的幸福感。

雙方也就兩地物業管理情況交流，特別是如何應用科技提升管理效益。何永賢並分享了署方致力持續提高轄下近200條公共屋邨的管理效率和服務質素的經驗。

她明日（29日）會繼續杭州的行程，參觀當地不同項目，了解當地保障性租賃住房、智慧物業管理及宜居住宅設計的發展。訪問團之後會轉往北京，到訪中國鐵道建築集團有限公司及中國建築國際集團有限公司，它們集團旗下公司正分別參與建造「簡約公屋」。