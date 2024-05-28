海關上半年偵破逾7000宗私煙案按年增54%　倡提高罰則增阻嚇 (17:24)

海關今年2月中展開名為「風暴」的大型反私煙行動，分別破獲23宗走私私煙案、搗破39個儲存及分銷中心，以及偵破259宗街頭買賣私煙案件。於全港各區共破獲4726宗私煙案中，檢取1億3900萬支懷疑未完稅香煙、105公斤雪茄及1525公斤製成煙草，共值約6億2500萬元，應課稅值約4億5400萬元，並扣查26輛車。行動中海關拘捕4347人，年齡介乎15至89歲。海關相信今次行動已經打擊私煙集團收入來源，對他們造成嚴重經濟損失，認為成效顯著。

海關稅收罪案調查科監察劉良智指，今年截至5月26號，海關共緝獲7194宗私煙案，較去年同期增54%，檢取的懷疑未完稅香煙較去年3億支少。海關指與在海路檢取的私煙遞減有關， 同時指私煙團伙改以「螞蟻搬家」形式走私。海關助理關長（情報及調查）賴子榮表示，近期多宗案件顯示，不法分子利用新界偏遠位置，如鄉郊鐵皮屋及村屋儲存大量私煙，同時亦發現集團利用劏房或自住公屋單位作儲存倉庫，企圖利用人煙稠密地方作為掩飾，逃避偵查及分散私煙。

海關認為，目前針對入口、分銷及儲存，以及零售層面的打擊私煙活動策略有效，將繼續沿用，但指現時應課稅品條例罰款已不合時宜，建議提高罰則至最高200萬罰款及監禁七年。海關又指法院判刑未必可真實反映案件嚴重性，建議判刑時考慮應課稅品金額，亦倡將應課稅品條例相關罪行，納入有組織及嚴重罪行條例，因大多私煙的活動背後有機會涉及組織操控，同時令海關可利用條例凍結甚至充公所有犯罪得益。

海關又建議，可在應課稅品條例中加設推定，舉例若煙草產品銷價低於稅額，海關則可推定為未完稅品，認為有助提高海關執法成效。海關同時指，去年拘捕逾5000名涉及走私香煙的入境旅客，建議提高對違法旅客的罰款額。

對於海關計劃在每包或每件香煙、印上指定完稅標籤。賴子榮稱在完成可行性研究後，會參考專家報告意見，及落實相關推行細節。被問到有指大型連鎖超市疑出售白牌煙，賴指海關有跟進相關情況，透過查核文件及單據等，暫無發現違規情況。