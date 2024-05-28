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國安處首引23條拘鄒幸彤等人　指「敏感日子」發煽動文章　鄧炳強：非一提即犯法　違法元素在於煽動 (17:56)

警務處國家安全處今日 （28日） 於全港多區，包括大欖女懲教所採取執法行動，拘捕五女一男，被捕人士年齡介乎37歲至65歲。警方指被捕人士涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」。警方指一名正在還押中的女子，透過另外五名被捕人，由今年四月份開始，以匿名方式在一社交平台專頁，利用「某個將至的敏感日子」，持續發布具煽動意圖的帖文，意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。保安局長鄧炳強確認，被捕人包括前支聯會副主席鄒幸彤，而涉案的社交媒體專頁「小彤群抽會」。據悉，同案被捕人士亦包括鄒幸彤母親、前支聯會常委劉家儀、前區議員陳劍琴。

鄧炳強於警方出稿交代拘捕行動後見傳媒，他被問到若有人於六四期間Facebook貼蠟燭照片、提及六四、維園之類或在網上悼念，是否亦屬違法。鄧炳強指並非一提敏感日子就違法，但利用相關課題作出違法煽動行為，才屬違法。至於警方所指的利用「某個將至的敏感日子」是否六月四日，鄧炳強就指「日子本身唔係重要嘅」，而是有想危害國安者利用相關課題煽動市民憎恨中央政府、香港政府及香港司法機構。

警方又指，已根據法庭手令，搜查當中五名被捕人士的住所，檢取一批與案有關物品，包括涉嫌曾用作發布具煽動意圖訊息的電子通訊裝置。警方表明，今次屬根據《維護國家安全條例》採取的執法行動。根據法例，煽動意圖的相關罪行最高可被判處監禁七年，指意圖危害國安分子不要妄想可在網上以匿名方式逃避警方追查。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 煽動

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