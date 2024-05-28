黎智英案｜續播訪問片　黎堅稱不離港　憂港變「一國一制」 (16:15)

庭上播放2020年11月27日黎智英接受與「香港監察」創辦人羅傑斯訪問的片段，針對香港的情况，黎提議要發展體制外公民議會，讓議會充權成為一個正式的組織，強大到足以影響政府施政。黎重申離港不是他的選項，香港是他的家而這是他的宿命，他不會「跳船」，認為歷史會站在他們的一方。

11月29日的節目中黎指是港人本身擁有的西方文化價值觀，嘉賓為美國記者及政治評論員Nicholas Kristof，在答問環節有觀眾問香港即將變成「一國一制」，還餘下甚麼價值。黎稱雖然現時情况未至於此，但「再落去肯定就係一國一制」，他亦指除非中共改變對港的態度，否則警隊只會越來越猖狂，警隊文化會越來越墮落和腐敗。

12月1日黎接受《霍士財經網》的線上訪問，被問到美國對香港局勢的介入及對華政策時，黎呼籲拜登政府與中國簽署任何貿易協議前，要求對方將法治和自由「交回」香港。