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男司機非法賽車釀兩死五傷囚4年10個月　官斥行為自私 (13:47)

大埔新娘潭2021年10月發生2死5傷車禍，事發時豐田和本田私家車賽車鬥快，豐田車越線入彎時迎面撞向林寶堅尼跑車，兩名司機身亡，本田車亦追尾撞上。生還的本田男司機被控兩項危駕引致他人死亡，及兩項危駕引致他人身體受嚴重傷害罪。他早前認罪，今日（28日）在區域法院接受判刑。法官直斥被告的駕駛行為自私，跑車司機無辜受害，最終判被告入獄4年10個月，另須停牌7年及完成駕駛改善課程。

被告何文熙（現25歲）初犯，案發時為汽車技工。兩名死者分別為林寶堅尼雷姓男司機與豐田馮姓男司機，控罪中兩名傷者為蘇姓與袁姓女乘客。被告與蘇是戀人關係，並認識馮及袁等人。辯方求情提及，當時被告一行人到大尾篤「游車河」，被告與馮因即興才賽車鬥快。

法官判刑指，被告對於事主與其家人表示歉意，他因事故大受打擊，並在求情信稱他餘生都會活在愧疚中。法官引述報告指，被告精神狀態穩定，因事故而出現的情緒困擾已消退，重犯機會低。

至於案中死者與傷者，法官指雷無辜受害，其家人意想不到他會突然逝世、馮是家中獨子，其家人為他感難過。蘇至今未完全康復，其記憶受損及生活不能自理，袁則已康復。法官斥被告駕駛行為自私，罪責嚴重，惟考慮他認罪及接納他因好友牽涉事故而受打擊，判囚4年10個月。

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