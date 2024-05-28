男司機非法賽車釀兩死五傷囚4年10個月　官斥行為自私 (13:47)

被告何文熙（現25歲）初犯，案發時為汽車技工。兩名死者分別為林寶堅尼雷姓男司機與豐田馮姓男司機，控罪中兩名傷者為蘇姓與袁姓女乘客。被告與蘇是戀人關係，並認識馮及袁等人。辯方求情提及，當時被告一行人到大尾篤「游車河」，被告與馮因即興才賽車鬥快。

法官判刑指，被告對於事主與其家人表示歉意，他因事故大受打擊，並在求情信稱他餘生都會活在愧疚中。法官引述報告指，被告精神狀態穩定，因事故而出現的情緒困擾已消退，重犯機會低。

至於案中死者與傷者，法官指雷無辜受害，其家人意想不到他會突然逝世、馮是家中獨子，其家人為他感難過。蘇至今未完全康復，其記憶受損及生活不能自理，袁則已康復。法官斥被告駕駛行為自私，罪責嚴重，惟考慮他認罪及接納他因好友牽涉事故而受打擊，判囚4年10個月。