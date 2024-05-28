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NGO騙教局千萬董事罪成囚4年半　認罪經理囚1年10個月 (13:19)

非政府組織「校聯支援協會」的董事及經理，涉誇大功課輔導班導師時薪，騙取教育局逾1000萬元撥款，被控串謀詐騙等共3罪。法官譚思樂今於荃灣裁判法院（暫代區院）判刑，涉案經理早前認罪並出庭頂證董事，量刑扣減後就2罪被判囚1年10個月。涉案董事受審後被裁定罪成，就3罪被判囚4年半，官指其為主案主腦、明顯從中獲利，屬加刑因素。案件將於7月5日處理何的充公令。被告何顯華（55歲）為校聯支援協會（校聯）時任董事，文海欣（34歲）則為校聯經理。辯方求情指稱控方檢控延誤，望法庭酌情減刑；譚官認為案件並無不合理的延誤，但考慮到案件至今已過7年，量刑時可對兩被告酌情減刑一個月。

譚官先處理何顯華的3項控罪，並就兩項串謀詐騙罪以3年3個月監禁為量刑起點，而一項串謀使用虛假文書的副本罪則以2年9個月監禁為量刑起點，又指兩種控罪的本質不同，應分期執行。譚官續指，何作為案件主腦是加刑因素，而沒有刑事定罪紀錄、審訊時同意大部分控方案情則屬減刑因素，終就3罪判處監禁4年半。

至於文海欣面對的兩項串謀詐騙罪，譚官均以3年監禁為量刑起點，因其成功頂證何顯華，可獲50%的量刑扣減，無刑事定罪紀錄獲減刑一個月。其中一控罪的6個月分期執行後，終就兩罪判囚1年10個月。

控方案情指，何妻曹瑛為「扶苗關注協會」董事，兩夫婦於2015年至2017年間，分別獲教育局撥款約650萬及380萬元，為清貧學生開設輔導班和興趣班。文於審訊中擔任控方證人指，何會在校育局督導探訪前夕，與導師重新簽約、上調導師當日的薪金，更指示她用「擦擦筆」（可修改的原子筆）填寫300多張支票，冒充向導師支付已上調的時薪，並着她用電腦更改銀行月結單的支票號碼和款項。

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