盧寵茂率團代表本港出席世衛大會　出席場外活動探討基層醫療 (12:55)

今年世衛大會主題為「一切為了健康，人人享有健康」，討論涵蓋廣泛議題，包括全民健康覆蓋、感染防控、國際衛生條例、抗菌素耐藥性、預防和控制非傳染性疾病、健康促進和世衛在應對衛生突發事件方面等的工作。

盧寵茂和林文健於當地時間前日抵達日內瓦後，隨即與衛健委副主任曹雪濤及中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團特命全權大使、常駐代表陳旭會面，討論內地和香港醫療衛生最新發展，以及香港在世衛相關工作方面的參與。

公益慈善研究院捐款960萬 支持世衞保障氣候變化相關遷移人口健康

另外，香港賽馬會和其慈善信託基金去年9月共同成立的公益慈善研究院，亦有參與世衛舉辦的投資回合啓動禮，並於首階段捐款123萬美元（折合約960萬港元），支持世衛保障氣候變化相關遷移人口的健康。公益慈善研究院董事、香港賽馬會行政總裁應家柏表示，冀透過捐款協助應對氣候變化下至關重要的議題。

公益慈善研究院亦與比爾及梅琳達‧蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）共同贊助世界衛生大會場外會議，支持世衛和其合作夥伴去年5月倡議全球衛生應急隊伍（Global Health Emergency Corps），加強跨國和跨衛生健康網絡合作，強化應對疫症的緊急措施。公益慈善研究院董事、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉等人有份在會上致辭。

此外，公益慈善研究院代表團亦與多位世衛副總幹事、助理總幹事及高層領導舉行雙邊會談，就共同關注的議題交換意見。