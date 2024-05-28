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垃圾徵費｜環團質疑政府暫緩推動欠決心　清潔業界讚暫緩明智 (11:53)

政府暫緩實施垃圾徵費，未提實施日期。環團綠惜地球質疑當局欠缺信心及執行力。清潔業界則認為暫緩垃圾徵費屬明智決定。

綠惜地球總幹事劉祉鋒今早在港台《千禧年代》表示，垃圾徵費延期多次仍無法推出，反映政府欠缺信心、決心和執行力，而且政府未再提及確實推行日期，亦反映當局信心很弱。他認為當局應在8月1日於所有政府場所推行垃圾徵費作「良好示範」，政府僅指日後增加回收配套而無實質行動，效果欠佳。

劉祉鋒又指，曾詢問商界和大機構對徵費意見，大部分均指已做好準備，而中產人士亦指每月只平均多付50多元，認為問題不大，質疑政府放大「先行先試」計劃的負面反應，指試點之一的西九政府合署清潔工曾表示可應付工作，試行兩個月後垃圾量亦減少一至兩成。

對於政府指徵費加重前線清潔工人工作量，劉祉鋒認為非暫緩徵費的主因，又指當局大可不必硬性規定清潔工「走兩轉」，分開處理合規和不合規垃圾，可讓工人一次過收集垃圾後再分類處理。至於有關經濟不景的因素，他認為垃圾徵費原訂設6個月寬限期，預計半年後經濟會有所改善，倘屆時經濟仍未復原亦則可考慮延長寬限期，「你始終無去行第一步，將個法例落到地，大家估吓、猜度吓咁樣，就唔會有真嘅情况跳出嚟」。

出席同一節目的環保協進會總幹事邱榮光指，會方上周的調查顯示，86%受訪市民得悉堆填區快將飽和、支持回收，另有7成市民指回收設施不足。邱認為政府需做好回收設施，才推行垃圾收費，市民才會「心服口服」。

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻則在同一節目表示，政府暫緩垃圾徵費屬明智決定，因市民未完全接受徵費，若按原定日子推行，有機會令前線清潔工人及市民爭執，同時亦增加分類收集垃圾、匯報違規等工序，也擔心若市民屆時不配合會令工作變得困難。甄亦指法例無保障清潔工，很多前線員工擔心若分類垃圾「走漏眼」會被追究。

相關字詞﹕編輯推介 垃圾徵費 綠惜地球 環保協進會 香港環境衛生業界大聯盟

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