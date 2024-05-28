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垃圾徵費｜謝展寰指重推與否視乎民情　若「夾硬來」不負責任 (08:52)

政府暫緩實施垃圾徵費。環境及生態局長謝展寰表示，重推垃圾徵費與否要視乎社會民情，不宜訂時間表，又認為「夾硬做」屬不負責任，若日後民情適合，政府會再次提出垃圾徵費。

謝展寰今早接受港台及商台節目訪問，為暫緩的決定解畫。他指推動垃圾徵費不只涉及硬件問題，更涉及社會民情，要視乎社會是否有足夠成熟度可以接納，政府會不斷評估社會民情，當認為民情適合就會再次提出，故認為不適宜為重推垃圾徵費訂出時間表，重申政府未來一段時間會持續宣傳教育。謝展寰表示，今次事件反映處理一個影響全港數百萬人的政策時需要謹慎，亦認為政府今次處理亦屬謹慎，而且政府亦明白民意很重要，要好好掌握民情。

謝展寰又認為，垃圾收費只屬減廢其中一個手段，現階段不會完全放棄，因為污者自付原則確有助推動改變習慣。他又指過往的試驗中，以教育宣傳減廢為主，未有預演整個垃圾徵費的操作，故不少問題在「先行先試」才發現，例如指定袋設計欠佳、大型垃圾如何處理。

否認為「散貨」免費派指定袋

對於政府免費向公屋派發指定袋，謝展寰否認只為「散貨」，重申「先行先試」期間發現，安排市民用指定袋時，市民會更留意產生的垃圾量，以及了解回收途徑，相信有助宣傳教育。他亦指政府會考慮讓市民以回收所得的積分兌換購物券，增加吸引力。

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