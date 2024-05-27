樂施毅行者11.15舉行 慶40周年增40公里路線 6.23截止報名 (18:55)

今年「樂施毅行者」起點為西貢北潭涌，終點設於屯門哈羅香港國際學校，參加者必須在48小時內完成100公里麥理浩徑以及其他接續路段。而「樂施毅行者2024」獲政府公布納入下半年的香港盛事，並邀「富途證券」首次擔任「樂施毅行者」首席贊助。

樂施毅行者督導小組召集人陳智思致辭時表示，活動獲政府認可，相信可藉盛事化來說好香港故事，吸引更多國際隊伍來港參賽，而目前已邀請到來自英國、韓國和西班牙國際隊伍。

樂施會總裁曾迦慧致辭時指，樂施毅行者起初是由駐港啹喀兵負責的軍事訓練活動，與尼泊爾有著深厚的聯繫。然而尼泊爾面對氣候變化極其脆弱，被列為全球10大受影響最嚴重的國家之一。衷心邀請大家繼續與樂施會攜手，將「樂施毅行者」的精神和扶貧成果一直延續下去，共建「無窮世界」！

「富途證券」一直支持「樂施毅行者」，創辦人李華自 2014 年一直身體力行領航富途參與並支持毅行者的活動。富途證券國際（香港）有限公司董事總經理謝志堅今天代表出席時表示，很榮幸能以首席贊助的新身份，繼續與毅行者並「堅」前行，

歌手梁釗峰將首次擔任樂施大使，有越野跑習慣的釗峰分享自身所遇到的困難及經歷，並呼籲大眾報名參與樂施毅行者，挑戰自己的同時亦都可以用運動推動扶貧，支援脆弱社群。他亦參加於11月舉行的「樂施毅行者 2024」起步禮。毅行教室慈善基金創辦人陳國強 (KK sir)、三位精英毅行者：「樂施毅行者 2023」冠軍隊成員曾福祥（怪獸）、曾贏得5個國家毅行者總冠軍的羅楚健及「樂施會毅行者2017」全場總亞軍梁影雪亦有分享毅行心得，鼓勵大眾積極參與毅行者，支持樂施會的扶貧工作。

有關活動詳情，可瀏覽：

「樂施毅行者」網站：www.oxfamtrailwalker.org.hk

「樂施毅行者」Facebook 專頁：www.facebook.com/oxfamtrailwalkerhk