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議員倡人為因素致電壓驟降須罰款　政府：仍與中電商討　會考慮意見 (18:10)

中電今年首4月發生5宗電力事故，環境及生態局及中電今（27日）到立法會環境事務委員會交代事故成因及跟進措施。對於環境及生態局建議應就重大電壓驟降事故設懲罰方案，議員看法不一，實政圓桌田北辰提出可按照事故原因決定懲罰與否，若涉人為因素就一定要罰款。環境及生態局副局長黃淑嫻回應稱，會考慮相關意見。

5宗電力事故中有3宗涉電壓驟降，其中於3月30日及4月6日的兩宗事故分別由山火及雷擊引致；1月1日的青衣事故則由於絕緣層效能降低，令電纜終端出現短路故障及引發霧煙。青衣長安邨1月7日電力事故由電纜接頭物料老化，防水功能失效令絕緣層破損引起。元朗凹頭導引線下垂事故則是由於承辦商出現人為錯誤。

黃淑嫻表示，由於電壓驟降事故引致相當數目的升降機被困事件，社會各界有意見認為中電應就事故承擔責任，當局已提出應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，以納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制，目前中電仍在考慮。

經民聯盧偉國認為，懲罰不能解決問題，又稱要分清楚事故屬中電責任或由外在因素引起；自由黨易志明亦不認同設罰則，認為有些問題避無可避，重點是要盡快落實改善方法。田北辰則認為人為失誤引起的事故「無可能唔罰」，建議就每宗事故罰款。黃淑嫻表示，目前仍在商討階段，會考慮議員意見。

議員倡中電資助大廈增設自動救援裝置

另外，機電工程署副署長陳柏祥表示，大部分受電壓影響的升降機主要是較早期配備電子控制櫃的款式，又說目前全港有約7.3萬部升降機，其中約5.1萬部未配備「電壓驟降後操作」或「自動救援裝置」，若舊式升降機要安裝相關裝置，需要數十萬。有議員建議中電提供資助，供相關大廈作更換，中電總裁羅嘉進表示，正與電梯業界、物管業界及政府部門等商討，積極探討如何達成可操作的方案。

羅嘉進又表示，中電提供免費的諮詢服務，過去3年曾接觸百多個屋苑，討論出現電壓驟降的過渡方案。他亦就中電就事故引起市民不便致歉，指出中電將會就整個電力系統作全面檢討，涉及資產管理、維修保養制度、承辦商監督等，並會委任獨立專家小組協助審視相關工作。

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