最低工資引入可加不減機制 多名商界議員憂對僱主造成壓力 (17:35)

批發及零售界議員邵家輝擔憂，「一年一檢」變相令僱主需每年提升全部僱員工資，質疑機制是否「集中關顧勞工界，而對於資方方面，沒有理會他們感受呢？」他亦擔心在經濟增長不符合預期或公司出現虧損下仍要加人工，會對僱主構成壓力。

自由黨李鎮強亦估計「可加不減」將對許多行業帶來負面影響，建議可仿效港鐵滾存計算機制，「今年先不減或者明年加不足，放到下一年才減一半或者減些少呢？」

孫玉菡回應指，目前只有1.7萬人領取最低工資，只佔勞動市場約0.6%，對商界影響有限，相信不會引起很大漣漪效應。他又指勞工的競爭力、議價能力低，機制已經平衡各方。

勞聯林振昇關注當局會否追溯自2011年以來的加幅，來調整明年最低工資，「若用新公式計算，現在可能不止40元，而是41.8元。若屬實，你們會考慮有追溯力？」孫玉菡強調為尊重現有機制，明年的調整會按現時最低工資40元為基礎，不設追溯期。

工聯會黃國則認為，新檢討機制能確保追通脹，但共享經濟繁榮門檻太高、關卡太多，質疑對基層勞工是否公平。孫玉菡稱方程式引入經濟增長因素，希望激勵勞資攜手為本港經濟打拼，「做得成績好，大家都可以分享到成果」。政府亦接納委員會建議5至10年檢討期限，希望留有空間和彈性，而方程式亦需時測試，若時間太短會欠缺穩定性。