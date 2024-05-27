爭議林黛獨子新遺囑　清洪入稟要求推翻 (17:34)

原告為清洪，被告為龍宗瀚的妻子Lam Chi Ying Suichun。根據入稟狀，龍宗瀚是林黛和龍繩勳誕下的兒子，龍宗瀚的祖父是雲南省主席龍雲，外祖父為全國政協副主席程思遠。

入稟狀指，於1990年代，清洪透過中聯辦的朋友介紹認識在懲教署任職的龍宗瀚。在清洪鼓勵下，龍宗瀚在城市大學修讀法律。雖然龍宗瀚未能晉身法律界，他與清洪保持緊密關係。約2005年，清洪陪同龍宗瀚前往北京探望住院的程思遠。同年，清洪和龍宗瀚上契，高院前法官阮雲道親證兩人成為契父子。

於2007年，龍繩勳逝世，龍宗瀚繼承父親豐厚的遺產，包括渣甸山花園大廈的物業。清洪憶述只是見過龍宗瀚的妻子一次，龍宗瀚指着位於花園大廈地面的妻子，告訴清洪她是龍的妻子。龍從沒向清洪正式介紹妻子，更表示夫婦關係疏遠，龍並不與妻子同住。

至2009年尾，龍宗瀚向清洪披露和妻子關係惡化。龍主動提出立下遺囑，死後將所有資產遺贈予清洪。其後，龍宗瀚和清洪不時約見。清洪和龍的相熟親友均知道，龍除了妻子以外有多名伴侶。龍另與一間律師行的法律文員Billy Mak，在公私事上往來密切。

當龍宗瀚在2022年離世，Billy Mak在清洪提問下回覆說，龍宗瀚沒訂立其他遺囑。但在喪禮後數天，Billy Mak稱獲告知龍有一份新訂遺囑，列明龍的遺孀才是唯一繼承人。清洪指出，兩份遺囑簽訂日期只相隔數周，質疑Billy Mak事後突然記起自己是新遺囑的見證人，清洪為了捍衛龍的利益而入稟興訟。