捲「賣殼」案　詹培忠質疑廉署針對 (17:17)

控方傳召時任廉署高級調查主任唐宇鋒作供，2018年11月27日唐與詹培忠錄影會面。庭上播放會面經過，廉署表明懷疑詹氏父子涉貪污，令馬鐘鴻可以發行可換股票據，懷疑他們涉串謀詐騙。詹指他與馬不熟絡，只知馬在內地從事地產業務及擁有一間證券公司，雙方唯一的往來就是2013年起的「買賣殼」事宜。

廉署人員問詹「賣殼」得到多少收益，詹稱忘記金額，並指買賣是雙方情願，事件與廉署無關，除非廉署欲調查是否涉貪污賄賂。廉署指出，發現亞洲資源另一名股東吳良好沽出股份後，買入詹持有百德國際股份，再將股份轉讓給4名與詹有關的「人頭」，詹表示這已經涉及另一公司，與亞洲資源沒有關係。

詹又指，證監會曾就上述兩間公司以《收購守則》調查他，但已撤案。詹稱「守則嚟㗎，唔可以講成串謀詐騙」，質疑廉署故意針對他，並指即使違反《收購守則》，最嚴厲懲罰只是施加冷淡對待令。廉署重申懷疑詹氏父子涉貪污，詹則指廉署「用有色眼鏡嚟對付我」。最後詹提及他任職多年立法會議員，更是香港唯一出獄後還能再次當選的議員，故他欲表達「做錯事係唔會獲得社會嘅認同」，並自稱「只係做買賣，點解要犯法。」