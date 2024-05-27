明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

捲「賣殼」案　詹培忠質疑廉署針對 (17:17)

立法會前議員詹培忠及其子詹劍崙涉2013至2015年間與內地商人馬鐘鴻秘密「賣殼」，案件今日（27日）在區院續審。庭上播放詹培忠的錄影會面片段，詹同意曾「賣殻」給馬，但忘記賣出多少股份。當廉署問詹沽出的4600萬股亞洲資源股份是否賣給馬，詹表示絕無印象，又指「股票要嚟買、要嚟賣」，只要符合證券法例要求，「關你哋icac咩事？」

控方傳召時任廉署高級調查主任唐宇鋒作供，2018年11月27日唐與詹培忠錄影會面。庭上播放會面經過，廉署表明懷疑詹氏父子涉貪污，令馬鐘鴻可以發行可換股票據，懷疑他們涉串謀詐騙。詹指他與馬不熟絡，只知馬在內地從事地產業務及擁有一間證券公司，雙方唯一的往來就是2013年起的「買賣殼」事宜。

廉署人員問詹「賣殼」得到多少收益，詹稱忘記金額，並指買賣是雙方情願，事件與廉署無關，除非廉署欲調查是否涉貪污賄賂。廉署指出，發現亞洲資源另一名股東吳良好沽出股份後，買入詹持有百德國際股份，再將股份轉讓給4名與詹有關的「人頭」，詹表示這已經涉及另一公司，與亞洲資源沒有關係。

詹又指，證監會曾就上述兩間公司以《收購守則》調查他，但已撤案。詹稱「守則嚟㗎，唔可以講成串謀詐騙」，質疑廉署故意針對他，並指即使違反《收購守則》，最嚴厲懲罰只是施加冷淡對待令。廉署重申懷疑詹氏父子涉貪污，詹則指廉署「用有色眼鏡嚟對付我」。最後詹提及他任職多年立法會議員，更是香港唯一出獄後還能再次當選的議員，故他欲表達「做錯事係唔會獲得社會嘅認同」，並自稱「只係做買賣，點解要犯法。」

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞