黎智英案｜曾稱個人處境愈危險香港愈獲關注　強調國際支持重要 (17:05)

庭上播放黎智英2020年11月13日「Live Chat with Jimmy Lai」節目，當日的嘉賓為前港督彭定康，彭提到共產黨對民主國家的價值觀構成威脅，並引用美國學者Perry Link「吊燈上的巨蟒」的比喻來形容共產黨權力，人們不會知道自己的行為對或錯。

黎指英國在殖民時代制定香港法制，港人享有言論、宗教等自由，當自由被剝奪便會上街；又指中國是經濟強國，另一方面卻在推行「洗腦教育」，國際需多加小心對抗中國。彭認為中國正與世界搏擊，同意國際應反抗，又提到中共對新疆的維吾爾族穆斯林和其他少數民族猶如實施「種族滅絕」，「我們必須為自己挺身而出」。

黎智英問彭定康有否意見給港人，彭指現時的情况不好說，有些人決定移民，他希望西方社會可以向有意在英語國家唸書的學生提供津貼等，又提醒港人教育下一代「愛中國不等於愛共產黨」。11月19日節目中，黎指若然內地限制香港的社交平台，香港便完蛋，重申自己不會離港。