去年山泥傾瀉事故較平均增一倍　政府推「山泥傾瀉特別提示」反映局部地區風險 (17:01)

土力工程處副處長（港島）岑家華表示，去年有181宗來自9月暴雨引發的山泥傾瀉，初步調查顯示，主因來自溪澗、引水道或排水渠的溢流，如耀興道的嚴重山泥傾瀉事故便是由上方引水道溢流引發。岑指，尤其被泥石和枯葉等阻塞的渠道，會溢出的大量雨水沖刷滲入斜坡，影響斜坡穩定，造成山泥傾瀉，處方正就近年極端暴雨引發大型山泥傾瀉事故作系統性調查和研究，將研究如何治理溢流降低山泥傾瀉風險，研究年內完成。

對於新推出的特別提示，岑家華稱，參考2008年及去年暴雨，處方發現當24小時滾存雨量達300至400毫米時，全港均較常出現山泥傾瀉，但是否發出提示則不涉及雨量的「硬指標」，因仍需考慮地區範圍內斜坡數量等，形容相關提示為較「動態」的警告，處方會參考多方面數據，評估地區風險視乎情况而發出。

岑指，處方早前已因應雨季，加緊巡查及識別出全港約500個會影響唯一往來行車道，及預計會有上千人使用的政府人造斜坡，當中包括石澳道、嶼南道、新清水灣道、北潭路等，處方在巡查時已即時針對有需要的斜坡進行簡單維修工作，如清理渠道等，本月底會完成。署方指，進行相關維修工作時需封路，盼公眾可體諒。