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為暫緩垃圾徵費問責？　卓永興：謝展寰已盡心盡力 (16:38)

政府暫緩實施垃圾徵費。被問到主責的環境及生態局長謝展寰需否問責下台或道歉，政務司副司長卓永興指，謝展寰一直盡心盡力，而且暫緩反映政府施政為民。卓永興又指，由年初至今持續有七至八成市民反對8月實施垃圾徵費，認為面對「強大民意」，暫緩實施屬務實、正確，「甚至係唯一決定」。

卓永興和謝展寰於立法會交代暫緩垃圾徵費的決定後見傳媒。謝展寰隨即被問及應否為事件問責或下台，以及會否向曾協助政府的團體道歉。卓永興則上前回應指謝展寰一直盡心盡力，又指由年初至今，持續有七至八成市民反對8月實施垃圾徵費，認為面對「強大民意」，暫緩實施屬務實、正確，「甚至係唯一決定」，又相信暫緩反映政府「施政為民」。

卓永興續指，法例通過後，本屆政府的環境及生態局已做大量工作，例如播放萬多次宣傳片、於4000多處張貼海報，加上多次向地區、相關業界及外傭解說，而當初兩度押後也有充分理由。卓永興又提及，外界屢質疑為何垃圾徵費歷經多年推動仍未成事，他認為「可能係人性」，當政府起初押後至今年4月實施時，隨即有很多市民關注及反對，其後「先行先試」亦發現不少以往無人討論的問題，形容「事非經過不知難」，指即使「書面上、法例上睇落無問題」，在深入實踐期間，就有問題「走出來」，指不少問題也是最近才浮現。

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