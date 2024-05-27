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牙科街症登記時間將劃一至前一日晚上八時　政府正研措施增緊急牙科服務名額 (15:26)

衛生署公布，下月起調整轄下9間提供牙科街症服務診所的初步登記時間，登記時間將一律由服務當日凌晨零時提前至服務前一日晚上八時，讓輪候人士可於較早時間完成初步登記並離開。當局又指正積極籌劃一系列措施，與非政府組織合作，明年起加強向有經濟困難的弱勢社群提供的緊急牙科服務，目標是額外提供現時政府牙科診所牙科街症的最少兩倍名額。

署方指，9間位於香港、九龍及新界的牙科診所分別為堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、九龍城牙科診所、觀塘牙科診所、方逸華牙科診所、大埔王少清牙科診所、粉嶺健康中心牙科診所、荃灣牙科診所、仁愛牙科診所及元朗政府合署牙科診所由下月11日起，將會於提供牙科街症服務前一日的晚上8時開始，為輪候人士初步登記個人資料及核對身分證明文件正本。完成初步登記的人士可即時離開診所，無須繼續輪候。他們應於服務當日原定的派籌時間返回診所取籌、正式登記及接受治療。下月11日的牙科街症服務初步登記安排會於前一日（6月10日）晚上8時開始。

政府又表示，正積極籌劃一系列措施以更有效提升本港的公共牙科服務，包括與非政府組織合作，明年起加強向有經濟困難的弱勢社群提供的緊急牙科服務，透過提升服務量、增添服務點和擴展服務範圍，目標是額外提供現時政府牙科診所牙科街症的最少兩倍名額。署方亦正開發軟件及系統，目標在今年內為牙科街症服務推出線上電子派籌及登記系統。

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