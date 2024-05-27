政府暫緩垃圾徵費稱「聆聽民意」　明年中再交代進度 (14:42)

政府稍後將於憲報刊登公告，廢除8月1日實施垃圾徵費的公告，以及在同日開始調整建築廢物處置收費的公告。卓永興說，先行先試結果反映有市民認為指定袋收費過高、回收配套嚴重不足，亦令清潔工工作量大增，物管業要負責「執手尾」而帶動管理費，亦會推高院舍、餐飲業的支出。他續說，考慮到不同研究結果及媒體反映等，預料約七至八成市民反對如期推行垃圾徵費，「先行先試」結果亦顯示市民認為操作繁複，試行住宅樓宇參與者無善用指定袋，情况到試行後半段更明顯，垃圾棄置量及回收量亦無大改變。

環境及生態局長謝展寰重申，政府推動回收減廢初心無變，未來推動的一系列措施包括加速擴大社區回收網絡，包括延長「綠在區區」的營業時間，並將「綠在區區」回收點由現時的200個增至800個；廚餘回收點目標增加1倍，政府會在所有公共屋邨及大型私人屋苑額外加裝廚餘收集設施，未來1年會設100個流動廚餘垃圾點，及在約100個垃圾收集站設廚餘收集點。當局亦會由6月1日起，會向所有公屋住戶每月派發20個指定垃圾袋，為期6個月，期望幫助他們習慣源頭減廢；私人屋苑物管公司若有簽署《減廢回收約章》，亦可獲免費指定袋，同時研究優化垃圾徵費措施，包括考慮免卻前線清潔工法律責任、減輕對某些界別的負擔、指定袋設計、可否以循序漸進方式推進等，目標是要讓市民容易適應及接受。

議員質疑免費派指定袋用意 環境局：宣傳教育

實政圓桌議員田北辰質疑政府未來免費派指定袋的安排，指當中不涉強制性質，「用唔用無分別，邊度會有人去做，只會返去起點，又鬆懈啦」，他促請，政府考慮明年初實施垃圾徵費，並容許市民首年免費使用指定袋，當局亦於首年不會檢控，只向違規者發警告信，「等人知道政府有能力執法。」另一名議員江玉歡指，指定袋成本不菲，關注政府會否「平價」出售指定袋，以及政府有否因今次暫緩而違反與指定袋生產商的協定。議員陳紹雄對暫緩表示失望，認為政府欠缺決心，亦有心無力，他質疑向公屋戶免費派發膠袋的成效，又關注當局為何不率先在政府物業落實或分階段推行。

謝展寰指，政府與生產商的合約無規定「一定要做幾多數目」，故不涉違約，重申當局免費派指定袋旨在宣傳教育，認為每月派發20個指定袋可讓市民檢視自己的垃圾有否減少，若將指定袋出售，「會引起情緒上誤解」。他又強調，當局對推行垃圾徵費措施很謹慎，認為並非政府決心問題，重申在「先行先試」遇到很多執行困難，包括清潔工法律責任、對各別界別的經濟負擔，需要一一處理才可順利及有效推行，亦非分階段推行垃圾徵費就可處理，應先考慮如何優化措施。

政黨讚務實 多促獎勵代懲罰

政府交代暫緩的決定後，多名議員均認為做法務實，又促請政府以今次事件為契機，繼續推動減廢回收及擴大回收網絡。民建聯議員陳克勤就認為政府暫緩的做法務實，但推動減廢的工作不應停步，指自從提出實施垃圾徵費後，全港史無前例地關心環保及減廢，廚餘回收量大增，認為以懲罰手法推動減廢只會引起規避，建議考慮以獎勵方式會較正面，例如以積分換取水費或差餉減免，甚至換領現金券。

社福界議員狄志遠指，政府的「先行先試」計劃報告「感覺真係一個垃圾報告來嘅」，指報告當中提出很多問題而沒有解決方案，但「頭先聽局長重新介紹未來一年嘅工作，我係支持嘅，覺得係積極嘅，同埋政府今次真係實事求是…原本呢兩日我準備咗篇罵爆嘅演辭，咁而家我都要收返」。他指若政府現時提出的加強宣傳教育及一系列配套措施兩年前已實行，相信垃圾徵費會更順利推行。

新民黨容海恩認為，當局如在明年中就再到立法會匯報是不負責任，因為時間太短，未能做好所有測試及計算，認為結果「一定唔會好」，應需要更長時間去檢視措施成效。謝展寰就指，當局會再優化研究措施，眼見有調查顯示八成市民不支持，政府要認真聆聽民意，並整體檢視廢物資源管理的策略。